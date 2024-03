Alessandro Borghese apre un bistrot al Padel Palace di Milano

Abks Break Time – un nome di battesimo che, considerando il contesto (quello del Padel Palace di Milano, come d’altronde potrete già avere intuito dal titolo), è già tutto un programma. Il nuovo bistrot meneghino di Alessandro Borghese è, in altre parole, uno spazio che vive e lavora secondo una precisa declinazione tematica: quella della doverosa e consueta pausa che segue (o che precede, perché no) l’attività sportiva.

Il bistrot di Alessandro Borghese al Padel Palace di Milano si svilupperà, stando a quanto lasciato trapelare fino a ora, su di uno spazio di due livelli e seguirà una impronta di leggerezza e informalità. Come accennato in apertura di articolo, il locale può essere inteso come “succursale” del gusto dei campi vicini: gli orari di apertura seguiranno infatti quelli degli spazi di gioco, dalla mattina fino alle undici di sera, con servizio che spazia dal pranzo alla cena.

Alessandro Borghese e il bistrot al Padel Palace: tutti i dettagli dell’apertura

Spazio alle cosiddette norme operative, dunque. Le coordinate spaziali, dicevamo, le abbiamo già più o meno individuate: il nuovo bistrot di Alessandro Borghese sarà accanto al Padel Palace di Milano, al civico numero 16 di via Soffredini. Padel Palace che, è bene notarlo, è a sua volta una struttura ancora pregna del lustro della novità: i campi da gioco hanno aperto ufficialmente solamente lo scorso 27 di gennaio, con un evento di inaugurazione a cui erano presenti Max Giusti, il rapper Junior Cally, Diletta Leotta e lo stesso Alessandro Borghese.

D’altro canto è bene notare che Borghese, dalle parti del Padel Palace, è di casa – lo chef è di fatto socio del club, così come i personaggi noti citati nelle righe precedenti. Ma torniamo a noi, e all’apertura del bistrot: il proverbiale taglio del nastro si terrà tra un paio di settimane, il prossimo 23 marzo; e nel menu non mancheranno alcuni dei piatti conosciuti come veri e propri classici della cucina di Borghese – dal Borghy Burger alle costine, passando per la lasagna vegana e il tiramisù.

“Apriremo il nuovo “ABKS Break Time” per offrire ai giocatori del Padel Palace una proposta sfiziosa e

dinamica” ha spiegato Alessandro Borghese nell’illustrare carattere e offerta del suo nuovo bistrot. “L’idea è quella di un bistrot contemporaneo, dove la ristorazione incontra il gusto e la qualità degli ingredienti, in un ambiente rilassato. Una proposta di sostanza con hamburger e birra per intenderci, come dopo partita con gli amici