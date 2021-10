Alessandro Borghese: “Fatico a trovare collaboratori, i ragazzi non accettano di essere sottopagati”

di Marco Locatelli 25 Ottobre 2021

Parole dure quello dello chef mediatico Alessandro Borghese nei confronti dei giovani, che in una lunga intervista al Corriere della Sera ha dichiarato: “Sono alla perenne ricerca di collaboratori, ma fatico a trovare nuovi profili, sia per la cucina che per la sala. Ci si è accorti che fare il cuoco non è un lavoro tutto televisione e luccichii. Si è capito che è faticoso e logorante. E mentre la mia generazione è cresciuta lavorando a ritmi pazzeschi, oggi è cambiata la mentalità: chi si affaccia a questa professione vuole garanzie. Stipendi più alti, turni regolamentati, percorsi di crescita. In cambio del sacrificio di tempo, i giovani chiedono certezze e gratificazioni. In effetti prima questo mestiere era sottopagato: oggi i ragazzi non lo accettano”.

Un effetto esacerbato evidentemente dalla pandemia, durante la quale molti ragazzi hanno deciso di orientarsi su altre professioni. Orari logoranti e basso stipendio hanno fatto il resto, e molti sono tornati nelle loro terre d’origine: “La mia stessa brigata si è rivoluzionata radicalmente: sono andate via figure che stavano con me da più di dieci anni, sono tornate nelle loro regioni d’origine, dove hanno scelto un lavoro che richiedesse meno fatica psicologica, mentale e fisica”.

“Prima del Covid c’era la fila di ragazzi fuori dai ristoranti – aggiunge Borghese -, oggi non si vuole più fare questo lavoro. Io ho un ritmo di due-tre colloqui al giorno, ma poi non riesco ad assumere, perché tanti non stanno davvero cercando, si vede che non sono interessati. […] Bisogna essere datori di lavoro seri, dare prospettive – ha concluso Alessandro Borghese -. Se vogliamo che questo settore sia centrale per l’Italia è l’unica strada. Senza personale qualificato non andiamo da nessuna parte, se si trovano male i clienti non tornano”.