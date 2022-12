Alessandro Borghese festeggia Capodanno a Venezia con l’evento Burle, Musica e Burlesque

di Luca Venturino 2 Dicembre 2022

Ok, lo sappiamo – parlare di Capodanno in questo periodo potrebbe provocare degli incontrollabili attacchi di panico in chi non ha ancora idea su cosa finirà per fare. D’altronde, ogni anno è sempre la stessa storia: arriva ottobre e bisogna pensare al travestimento per Halloween (per poi passare la serata a guardare un film o ad annoiarsi), novembre passa in fretta tra impegni, studio e lavoro e poi arriva l’appuntamento con La Domanda: “Che cosa fai a Capodanno?”. Beh, siamo qui per un suggerimento: potreste festeggiare con lo chef Alessandro Borghese a Venezia, naturalmente nel suo ristorante AB – Il lusso della semplicità a Ca’ Vendramin Calergi.

Una cena-evento tra le nebbie della Laguna

Burle, Musica e Burlesque: questo il nome della cena-evento escogitata da chef Borghese, una serata da passare nell’insegna della convivialità, dell’intrattenimento di qualità e di ospiti speciali; ovviamente accompagnando il tutto con musica e DJ set.

Ma vi conosciamo, siete golosi e ciò che vi interessa è soprattutto il cibo: la proposta di Casa Borghese è un menu degustazione accompagnato da performance di musica e burlesque nelle sale storiche di Ca’ Vendramin Calergi, palazzo abitato a fine ‘800 da Richard Wagner. L’appuntamento è naturalmente per sabato, il 31 di dicembre, e l’inizio è previsto per le ore 19 con tre entrée a passaggio (pillow cracker con speck d’anatra e gel d’uva, caviale di aringa affumicato e panna acida, hummus di castagne), che accoglieranno gli ospiti insieme a un calice di bollicine.

Seguirà dunque la “chiccettada” in omaggio a Venezia (cubo di risotto alla milanese, salsa di midollo, nocciola tostata; Bao in doppia cottura con polpo alla brace, broccolo fiolaro, acciuga, olio all‘Nduja; Carpaccio di volpina marinata, leche de tigre, cetriolo al wasabi; Moeca croccante, radicchio tardivo di Treviso in saor); Capasanta affumicata a caldo, caviale, crema di cavolfiore al cioccolato bianco, quinoa croccante; Risotto alla busara di cannocchie, aglio nero, anice; Trancio di ombrina marinata in koji, foie gras d’oca, tartufo nero pregiato, salsa olandese al caviale, olio all’erba cipollina; Limone, pepe timut, liquirizia; Soffice pan brioche caramellato al burro di Normandia, noci pecan, radicchio di Treviso, cioccolato fondente, gelato alla vaniglia bourbon.

Allo scoccare della mezzanotte si cambierà la sala per spostarsi nel ben più adatto Salone da ballo, dove gli ospiti troveranno ad attenderli il caffè e la piccola pasticceria. Ma la notte, come si suol dire, è ancora giovane: all’alba del prossimo anno verrà servito il tradizionale Musetto e lenticchie; e più tardi ancora, a notte fonda, Alessandro Borghese intavolerà un live cooking con la sua iconica Cacio&Pepe.