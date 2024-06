Alessandro Borghese Kitchen Sound: tutto sulla nuova stagione

Chi (e cosa, a dire il vero): Alessandro Borghese Kitchen Sound, alla sua nona stagione. Quando: a partire da lunedì 17 giugno, dal lunedì al venerdì, all’ora di pranzo. Dove: su Sky Uno o diversamente in streaming su NOW, come di consueto. Come: in trenta puntate complessive, accompagnate dalla musica e suddivise in quattro filoni tematici che vedranno l’alternanza tra Amici Miei e Venezia e poi Kids e Ice Cream.

Queste, doverosamente riassunte, le cosiddette norme operative: la videoenciclopedia gastronomica torna tra ricette tradizionali e sperimentazioni innovative, tra i consigli dello chef e una carrellata di ospiti speciali. Quattro, dicevamo, le tappe previste – una per ogni filone tematico: bando alle ciance, dunque, e diamoci un’occhiata.

Le quattro tappe di ABKS e tutte le novità

Squadra che vince non si cambia – i protagonisti di Alessandro Borghese Kitchen Sound rimarranno, come suggerisce il titolo stesso del programma, il cibo e la musica. Le novità riguardano piuttosto come questi saranno declinati: si comincia con le puntate Amici Miei, con special guest d’eccezione come il creator Stefano Cavada, la star della pizza Renato Bosco e la compagine di stellati Alessandro Negrini, Christian e Manuel Costardi e Antonio Grazioli.

La seconda manche, per così dire, farà approdare i telespettatori a Palazzo Loredfan Vendramin Calergi, nel pieno cuore della Serenissima per una tappa dal nome più che eloquente – Venezia, per l’appunto. In queste puntate verranno svelati i piatti che compongono il menu di Ca’ Vendramin Calergi e, non a caso, l’ospite in studio sarà proprio il Resident Chef, Sebastiano Bodi.

Fatto il pieno in Lagura sarà tempo di dedicarsi al tema Kids, con il ritorno in studio del pediatra Luca Rosti al fine di preparare menu in grado di unire fantasia, gioco e anche e soprattutto salute ed equilibrio. L’obiettivo, l’avrete certamente intuito, è quello di stuzzicare il palato dei più piccoli e stimolarli, chissà, a indossare il grembiule.

Dulcis in fundo – letteralmente! – è il filone tematico dedicato al mondo del gelato, opportunamente chiamato Ice Cream: i maestri gelatieri più rinomati d’Italia (Vetulio Bondi, Stefano Suzzi, Mauro Tononi, Luca Tentori, Chiara Spalluto) si cimenteranno in cinque rinfrescanti ricette a base di gelato, lasciando gli spettatori con l’acquolina in bocca.