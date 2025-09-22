Alessandro Borghese riparte con Kitchen Sound, il meno fortunato ma il più vero tra i suoi programmi

Non avrà avuto lo stesso successo di 4 Ristoranti, eppure anche Kitchen sound quest'anno soffia la sua decima candelina sulla torta, e lo fa con tanti ospiti e cinque variegati filoni tematici.

Giulia Lucania
di Giulia Lucania / 22 Settembre 2025

Fratello decisamente meno noto di 4 Ristoranti, Kitchen Sound è il programma di Alessandro Borghese che unisce la musica alla cucina, portando su schermo le playlist uniche del riccio cuoco insieme a ospiti speciali. Proprio come il programma di sfida tra ristoratori, anche Kitchen Sound festeggia quest’anno la sua decima edizione, tornando in TV il prossimo lunedì 6 ottobre a ora di pranzo su Sky Uno e in streaming su Now. Dal lunedì al venerdì,  Borghese cucinerà a suon di musica in compagnia di colleghe e colleghi del panorama gastronomico.

Temi e ospiti della decima edizione di Kitchen Sound

Non si direbbe, eppure Kitchen Sound ha la stessa età del suo fratello più celebre, 4 Ristoranti. Un 2025 di anniversari d’argento per entrambi i programmi a firma Borghese, che ha visto la ripartenza, a fine 2024, del format a voti da Napoli, e che vede ora il ritorno sul piccolo schermo della serie culinaria sulle note scelte dal telechef.

Quest’anno protagonisti della decima edizione saranno cinque filoni tematici: Borghese al Dente, Fiori, foglie e Fusto!, Giovani Promesse, Gelato non convenzionale e Dipinto in cucina. In altre parole: pasta, cucina botanica, giovani cuochi, freschi dessert e cucina partenopea.

Fra gli ospiti delle nuove puntate indosseranno il grembiule il pastry chef Gianluca Fusto; gli chef Giacomo Lovato e Guido Paternollo dei ristoranti Borgia e Pellico 3 del Park Hyatt di Milano; i maestri gelatieri Stefano Cecconi, Simona Pagano, Patrick Andreoli, Matteo Bosca e Gabriele Manzi; e il cuoco Roberto Di Pinto, 1 stella Michelin al ristorante “Sine”, sempre nel capoluogo lombardo.

Come antipasto, anche per questa decima edizione verranno servite pillole digitali su Instagram con Aspettando #AleKitchenSound 2025, brevi episodi lanciati nel calderone dei social in formato reel nelle settimane precedenti gli episodi in TV.

