Alessandro Borghese e l’annuncio su “4 Ristoranti” con la maglia del Napoli

Codino in testa ed espressione entusiasta, Borghese annuncia l'inizio delle riprese per la decima edizione di 4 Ristoranti, che apre le danze a Napoli.

Sarà la ripartenza di Celebrity Chef, saranno le sue recenti partecipazioni a podcast e programmi, sarà l’imitazione della scorsa settimana fatta da Damiano dei Måneskin… fatto sta che Borghese è spesso sulle nostre pagine in questi giorni, con l’ironia che lo contraddistingue. A ‘sto giro, lo troviamo sul suo profilo Instagram col codino e una delle sue espressioni entusiaste, mentre regge una maglia del Napoli per annunciare l’inizio di una nuova edizione di 4 Ristoranti, che partirà proprio dalla città partenopea.

Le nuove e le vecchie puntate di 4 Ristoranti

Dopo la ripartenza di Celebrity Chef, Borghese si prepara anche per una nuova stagione di 4 Ristoranti e lo fa annunciando l’avvio delle riprese con la maglia azzurra del Napoli che porta il suo nome. Nuove location, nuovi ristoratori, nuove cloche da alzare per scoprire quanto si sono scatenati gli avversari dando i punteggi. Il meccanismo, intuiamo, sarà sempre lo stesso: quattro locali, rappresentati dal proprietario o dalla proprietaria, si sfidano per scoprire chi sia il migliore della zona. I punteggi si assegnano in base a location, menù, servizio, conto e piatto special scelto di volta in volta da Borghese stesso.

Per festeggiare le nozze di alluminio della serie culinaria, il cuoco apre le danze dalla città del padre, personaggio che, come racconta nel podcast Tintoria, ha in qualche modo acceso il suo interesse per la cucina, con il suo ragù che stava a “pensare” per ore sui fornelli la domenica. Al momento non è dato sapere quali altre località saranno coinvolte nelle riprese di 4 Ristoranti, ma nel frattempo il programma prodotto da Sky e realizzato da Banijay Italia continuerà ad andare in onda con le repliche su Tv8 – da stasera alle 21:30, alla ricerca della migliore osteria di Lucca.

Qualunque sarà la prossima disavventura che attenderà lo chef dietro la telecamera (come quella volta in cui è scappato a vomitare), siamo certi che non avrà remore a svelare qualche retroscena al grande pubblico prossimamente. Nelle ultime settimane, infatti, lo abbiamo visto e sentito più volte sbottonarsi su aneddoti della sua vita personale e della sua carriera, tra concorrenti che recuperano teste di spigole dalla spazzatura e altri che servono pietanze sarde sporche di escrementi. Ma lui, lo sappiamo, non si tirerà mai indietro.