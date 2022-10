Alessandro Borghese si inventa una ricetta per Halloween: si chiama Hocus Pocus

di Luca Venturino 24 Ottobre 2022

Per festeggiare come si deve la notte delle streghe serve un incantesimo creato ad hoc: è il caso di Hocus Pocus, la ricetta messa a punto da Alessandro Borghese e disponibile nel suo ristorante AB – Il lusso della semplicità in quel di Milano e Venezia dal 22 ottobre al 6 di novembre. Ispirata all’omonimo celebre cult cinematografico con Sarah Jessica Parker, Hocus Pocus è un primo piatto a tema Halloween che declina l’indiscussa protagonista della nottata più spaventosa dell’anno – la zucca, naturalmente – in piccoli bottoncini con caffè mantecati al burro e salvia, con radicchio tardivo acidulato, tartufo nero e fondo d’oca.

Il locale, messo a punto con l’intenzione di riflettere la passione per la musica e per l’arte di Alessandro Borghese, ospita per di più con regolarità mostre temporanee, in modo tale che i clienti possano unire all’esperienza prettamente gastronomica un appagamento anche visivo e artistico. In questo contesto Frammenti, la nuova esposizione visitabile fino a metà novembre 2023 e realizzata in collaborazione con Tabor Group s.r.l., è una sintesi del lavoro degli ultimi anni di Alessandro Antonucci dove i dipinti creano continui cortocircuiti alla linearità della narrazione attraverso una disomogeneità stilistica. In altre parole, Borghese è pronto a festeggiare Halloween – tra zucche e arte.