Alessandro Borghese torna con il suo show 4 Ristoranti

di Marco Locatelli 7 Dicembre 2021

Il popolare show 4 Ristoranti condotto dallo chef mediatico Alessandro Borghese è tornato con una nuova stagione domenica 5 dicembre. Come da tradizione lo show percorrerà lo Stivale da Nord a Sud.

Lo show, prodotto da Sky e realizzato da Banijay Italia, andrà in onda per sei settimane in prima serata su SkyUno e in streaming su NOW. La formula non cambia: quattro ristoranti in gara che si sfideranno a colpi di gastronomia, con l’ormai iconica pagella a fine pasto.

Dunque, i ristoratori dovranno dare un voto – da 0 a 10 – a diversi parametri del ristorante dei colleghi, che sono: location, menu, servizio, conto, a cui si aggiunge la categoria Special, che cambierà di puntata in puntata e si tratta di uno stesso piatto su cui i quattro contendenti si sfideranno.

Oltre al titolo di miglior ristorante della zona di riferimento, il locale vincitore porterà a casa anche un contributo economico da usare per investire nella propria attività.

In questa nuova stagione, lo chef Borghese andrà in diverse zone d’Italia, come la Valpolicella nella provincia di Verona, l’isola di Pantelleria in Sicilia, Siena, Asti, la Barbagia in Sardegna.