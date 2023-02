Alessandro Cattelan e Fedez si sono uccisi di peperoncino in tv

di Valentina Dirindin 2 Febbraio 2023

Lo spettacolo prima di tutto: hanno preso questa massima alla lettera Alessandro Cattelan e Fedez, che ieri sera su RaiDue si sono praticamente uccisi di peperoncino. Il teatro della sfida all’ultimo sangue è stato “Stasera c’è Cattelan“, late night show di quello che è il miglior conduttore che la televisione italiana abbia espresso negli ultimi anni. Lì, come spesso accade, un’intervista non è solo un’intervista, e si trasforma un gioco: un po’ come è nella moda dei format americani, che erano già stati ripresi tempo addietro da un’altra conduttrice in erba di scuola MTV, Victoria Cabello.

Così, Ale Cattelan ha proposto a Fedez (l’ospite della serata insieme a Marco Giannini) una sfida, che prevedeva l’assaggio di un peperoncino dopo ogni sua domanda, come nel format di «Hot Ones». Non solo: a ogni assaggio, la sfida prevede che si salga un po’ di più nella scala di Scoville, quella che misura la piccantezza. I risultati sono già stati disastrosi dopo la prima domanda, ma i due non si sono fermati, e sono arrivati fino in fondo, fino ad assaggiare il Carolina Reaper, il peperoncino più piccante e temibile del mondo.

La Hot Chip Challenge

Il Carolina Reaper, oltre a essere tra i peperoncini più piccantissimi dell’universo, è anche l’ingrediente principale della “Hot Chip Challenge”, che più che essere una patatina è una firma su un testamento. Non a caso viene venduta in una confezione a forma di bara, e si trova – come ci informa lo stesso Cattelan – nei negozi che vengono specialità Made in USA. Lì, la sfida al peperoncino è una questione di machismo, come in effetti avviene spesso anche da noi. E come forse è avvenuto pure ieri sera, sebbene la prova non sia stata superata neanche un po’.

Dopo aver estratto la patatina dall’involucro (viene venduta singolarmente, perché è chiaro che una basti e avanzi), coprendosi diligentemente le mani con i guanti monouso dati in dotazione (“metti che poi ti venga voglia di farti un bidet”, ha detto Cattelan oggi a Radio Deejay), Ale Cattelan e Fedez hanno assaggiato la malefica patatina. E sono quasi morti. Neanche troppo per dire. Gli occhi lacrimanti, la lingua in fiamme e una terribile voglia di vomitare esplicitata da Fedez, che peraltro è riuscito nel suo intento una volta tornato a casa, come ci ha fatto sapere nelle sue stories. “Sembra di fare una fellatio a Satana” è il riassunto fatto da Fedez di questa esperienza, e anche se nessuno di noi ha mai fatto una fellatio a Satana non abbiamo motivo di non credere che non sia così.

Conclusione della serata è stata che per poco pure il precisissimo Cattelan non ha perso il filo della conduzione, e meno male che la puntata volgeva ormai al termine. Poi – ha confesssato a Radio Deejay – è corso in farmacia con lo stomaco in fiamme. A Fedez è andata pure peggio – come da resconto social: tornato a casa ha appunto vomitato, ed è stato così male da rischiare di chiamare un’ambulanza.

Insomma: don’t try this at home. O se volete farlo, sappiate che le patatine sono in vendita qui (ma poi non venite da noi a lamentarvi).