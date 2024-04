Alessandro Pipero sbarca in Toscana: The Sense Experience Resort gli affida il ristorante Eaté

Tra i più grandi interpreti del mestiere di sala, Alessandro Pipero porta la sua visione ristorativa in una lussuosa struttura in Toscana.

Quello di Alessandro Pipero è uno dei nomi che identificano il mestiere italiano della sala. Uno dei rarissimi esempi in cui al ruolo del maitre viene riconosciuta un’importanza pari se non superiore a quella dello chef, ampiamente dimostrata nel suo ristorante stellato di Roma che -manco a dirlo- porta il suo nome- e dove Pipero si è anche dimostrato lungimirante talent scout, affidando la sua cucina a giovani cuochi dalle grandi capacità. Incluso Ciro Scamardella, chef di Pipero Roma dalla mano mediterranea ed internazionale che coniuga gli insegnamenti dei suoi maestri campani come Gennaro Esposito e Antonino Cannavacciuolo alle tecniche e alla visione senza confini mutuata dalle esperienze da Martin Berasategui, Anthony Genovese e Roy Caceres. Non stupisce quindi che una struttura come quella del The Sense Experience Resort, lussuosa struttura toscana affacciata sul golfo di Follonica, abbia deciso di affidare a loro le redini del ristorante Eatè, punta di diamante dell’offerta gastronomica della struttura, che riaprirà il prossimo 11 maggio.

Il ristorante Eatè

Il ristorante Eatè rientra tra le segnalazioni della guida Michelin 2023, allora sotto la guida della coppia di chef Alessandra Zacchei e Nazareno Dodi, ma è evidente che la proprietà ambisca a riconoscimenti più importanti. “Questa collaborazione rappresenta un’eccitante fusione di talenti nell’ambito enogastronomico e visioni creative”, afferma Federico Ficcanterri, proprietario del The Sense Experience Resort insieme al cugino Riccardo. “Siamo entusiasti di iniziare con loro un nuovo capitolo nell’ambito della ristorazione di alto livello presso il nostro resort e di offrire ai nostri ospiti esperienze gastronomiche sempre più sofisticate che possano essere memorabili.”

Il The Sense Experience Resort

Inaugurato a fine luglio 2020, nel cuore della Maremma Toscana, il The Sense Experience Resort è immerso in un parco naturale di 5 ettari sul mare nel golfo di Follonica a

due passi dalla suggestiva area di Torre Mozza, si affaccia sul mare e dispone di una spiaggia privata. La struttura include due ristoranti, il già citato Eaté e il Dimorà, con un’offerta alla carta che permette di mangiare presso il dehors o direttamente sotto l’ombrellone. Completa l’offerta il Mixology Bar Red Rabbit.

Alessandro Pipero promette un’esperienza all’altezza della sua fama: “Sono entusiasta di portare insieme allo chef Ciro Scamardella e al Restaurant Manager Achille Sardiello di portare il nostro stile inconfondibile di cucina e servizio al Ristorante Eatè del The Sense Experience Resort”, afferma. “Insieme, creeremo un’esperienza gastronomica straordinaria che delizierà i palati degli ospiti e li lascerà con ricordi indelebili.”