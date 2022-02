Alessio Terranova è morto: addio allo chef di Casa Sanremo 2022

È morto in un incidente stradale Alesso Terranova, chef reduce da Casa Sanremo 2022. Si indaga ora sulle cause dell'incidente.

di Manuela 14 Febbraio 2022

Lutto nel mondo della ristorazione: è morto Alessio Terranova, lo chef di Casa Sanremo 2022. Lo chef 37enne è deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto a Falcone, in provincia di Messina.

Gli inquirenti stanno indagando sulle cause dell’incidente, ma per ora si sa che la sua auto, una BMW bianca, si è schiantata contro il guardrail della Strada Statale 113, direzione Palermo. Insieme allo chef nell’auto c’era anche un altro uomo, di 33 anni: questi ha riportato diverse ferite ed è stato portato prima all’ospedale Fogliani di Milazzo, poi al Policlinico. Per lo chef, invece, non c’è stato niente da fare: nonostante la corsa all’ospedale di Patti, Terranova è morto nel nosocomio dopo poche ore dal ricovero.

Non sono ancora ben chiare le cause che hanno fatto sì che la macchina sbandasse.

Alessio Terranova era tornato da poco a casa dopo aver cucinato a Casa Sanremo durante tutto il Festival appena terminato. Solamente la scorsa settimana Terranova aveva scritto un post su Facebook nel quale annunciava di essersi classificato terzo come chef line, dichiarandosi orgoglioso di portare avanti il suo paese Falcone.

Casa Sanremo, sui suoi account social, ha voluto ricordare con un post lo chef scomparso. Casa Sanremo è vicina nel dolore e porge le sue più sentite condoglianze per la prematura scomparsa di Alessio. Solamente qualche giorno fa lo chef aveva presentato alcune delle sue ricette nella cucina dell’area ospitalità del Festival, il tutto con orgoglio e passione.

Casa Sanremo sottolinea che questo è un giorno di immenso dolore anche per loro e che si stringono alla famiglia e a tutti gli amici.

Parole di cordoglio sono arrivate anche da Nino Genovese, sindaco di Falcone. Anche lui, tramite un post su Facebook, ha voluto ricordae come, in meno di una settimana, si sia passati dall’immensa soddisfazione di gioire con lo chef per la partecipazione a Sanremo al dolore per la tragica e improvvisa morte.

Genovese rammenta che Alessio aveva tanti progetti di cui gli aveva parlato con entusiasmo, senza dimenticare le ingiustizie subite che voleva riscattare. Anche lui dichiara di essere vicino alla mamma di Alessio, al fratello, ai parenti e agli amici.