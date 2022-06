Alex Belli insulta il ristorante Braci by Barù sui social

di Manuela 8 Giugno 2022

Prosegue la lite mediatica fra Alex Belli e Barù: questa volta Belli ha deciso di insultare sui social il ristorante Braci by Barù del nobile toscano.

Facciamo un brevissimo recap della vicenda per chi non segue il Grande Fratello Vip. Anche dopo che è finita la sesta edizione di questo programma, Belli e Barù hanno continuato a litigare a distanza. Tutto era iniziato durante il reality quando Barù aveva criticato Alex Belli a causa del triangolo amoroso nato con Delia Duran e Soleil Sorge.

Per questo motivo adesso Belli continua ad attaccare Barù ogni volta che si presenta un’occasione. Per esempio, quando ha saputo che la storia fra Barù e Jessica Selassié era finita, ecco che su Twitter Belli aveva postato questo tweet: “A DAI..!!! Storie di stato di fatto!! Ma la verità chiede sempre il conto, prima o poi..!!”.

Questo per farvi capire a che punto sia arrivata questa storia. Avete presente le ripicche dei bimbi delle elementari? Ecco, più o meno lì siamo. Comunque sia, adesso, Belli ha anche attaccato il ristorante di Barù. Come di sicuro ricorderete, da poco è stato inaugurato il ristorante Braci by Barù a Milano.

Alex Belli, durante una grigliata insieme alla compagna Delia Duran e ad altri ex gieffini come Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ha deciso di tornare all’attacco. In un video si vedono Alex e Alessandro mentre cuociono della carne alla griglia. Mentre nel video viene inquadrato un pezzo di carne che cuoce sul barbecue, ecco che Alex ha aggiunto ironicamente la scritta “Bracy by Alessandro Basciano”.

Non pago, poi, si sente anche Belli dire “Altro che Braci, Braci di sto ca**o”. Alessandro Basciano ci ha messo un attimo a capire cosa Alex stesse dicendo e ridendo cerca di smorzare i toni dicendo che non poteva farlo, in un tentativo anche di dissociarsi da cosa stava dicendo l’amico.

Adesso bisogna vedere se Barù intende rispondere a tutto ciò o se farà cadere questa ennesima frecciatina nel vuoto in modo da far finire una volta per tutte questa acredine mediatica.