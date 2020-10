Alice Pizza: a Milano apre la prima pizzeria con Accademia

Buone notizie per chi abita a Milano: Alice Pizza apre qui la sua prima pizzeria con Accademia. Dopo aver inaugurato il locale in via Solari, ecco che le pizze al taglio di Alice Pizza sbarcano anche in corso Buenos Aires.

Qui l’Accademia di Alice aprirà le porte anche al pubblico, in modo che tutti possano imparare i segreti della pizza al taglio. In particolar modo, da ottobre i maestri pizzaioli della catena offriranno due lezioni con corsi gratuiti e accessibili a tutti (previa prenotazione però). Una lezione si terrà di settimana dalle 18.30 alle 20.30, mentre la seconda di sabato mattina dalle 10 alle 12 (questa è dedicata alle famiglie).

Come nelle altre 180 pizzerie di questo marchio sparse in tutta Italia, anche in questo caso la pizza al taglio verrà tagliata secondo quanto richiesto dai clienti e venduta a peso come il pane. L’impasto, realizzato con la stessa ricetta da 20 anni, viene fatto riposare per 24 ore a temperatura controllata, steso sulla teglia e poi cotto nel forno elettrico a temperature alte per dare un tocco di croccantezza.

Inoltre la pizza risulta essere più digeribile in quanto Alice Pizza utilizza poco lievito: 2,5 grammi per 1 kg di impasto. Sono più di 60, poi, i gusti fra cui scegliere. Fra di essi ricordiamo: