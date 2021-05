Alice Pizza apre il suo ottavo punto vendita a Milano

Giovedì 20 maggio Alice Pizza apre una nuova pizzeria a Milano, si tratta dell’ottavo punto vendita del brand nella città meneghina.

Inoltre, dalle 16.00 alle 18.00, tutte le 8 pizzerie Alice Pizza di Milano e provincia offriranno una degustazione gratuita di pizza al taglio.

Sarà un modo – si legge nel comunicato stampa – per festeggiare la ripartenza e l’inaugurazione di Alice Pizza Dergano, in Via Giuseppe Tartini, dove la degustazione comincerà a partire dalle ore 12.

Alice – prosegue il comunicato – è presente in Italia con oltre 180 pizzerie, segue e innova la tradizione della pizza in teglia romana che si assaggia in più gusti e in piccoli tagli, secondo la modalità di vendita a peso. L’obiettivo è degustare diverse tipologie e scegliere la quantità in base al momento della giornata e alla propria fame. Ma sempre rigorosamente con le mani!

Ed ecco le pizzerie milanesi aderenti, tra cui Alice Pizza Dergano che si aggiungerà proprio il 20 maggio:

1) Via Giuseppe Tartini, 3

2) Via Lazzaro Spallanzani 18

3) Corso Buenos Aires 77

4) Via Antonio Bazzini 1

5) Via Andrea Solari 23

6) Via Vigevano 43

7) Centro Commerciale Milanofiori (Assago)

8) Centro Commerciale Metropoli (Novate)