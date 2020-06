Alimenti non conformi: maxi sequestro in tutta Italia di patate, dolci, vino rosso e miele

E’ di oggi la notizia che è stato eseguito un maxi sequestro in tutta Italia di alimenti non conformi, con operazioni dei Carabinieri dal Nord al Sud. Nel mirino ci sono finiti alimenti come patate, dolci, vino rosso, svariati prodotti caseari e anche miele (fra l’altro quest’ultimo è stato anche recentemente vittima di falsi Made in China che rischiano di affossare economicamente il miele nostrano).

Nella mattinata di oggi, 25 giugno 2020, i Carabinieri dei reparti di tutela agroalimentari sia di Torino che di Salerno hanno dato il via a una maxi operazione che ha coinvolto ben quattro regioni italiane: Piemonte, Lombardia, Campania e Puglia. Dopo aver ispezionato 14 fra ditte e aziende agricole variamente distribuire in queste quattro regioni, le forze dell’ordine hanno proceduto con i sequestri del caso nelle provincie di Cuneo, Como, Salerno, Trani, Barletta e Foggia.

In particolare a Napoli e provincia è stato segnalato il sequestro di ben 120 chili di patate, tutte prive dei necessari e obbligatori certificati di provenienza e anche non conformi dal punto di vista sanitario (purtroppo non sono state specificate motivazioni più precise). Tuttavia in questa maxi operazione sotto sequestro sono finiti anche centinaia di chili di vino rosso, prodotti caseari, miele e anche dolci.