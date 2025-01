Alla prima asta dell’anno a Tokyo è stato venduto un tonno da record

All’asta del mercato di Toyosu, incastonato nel cuore di Tokyo, l’anno è iniziato con un buon auspicio. Un esemplare di tonno da 276 chilogrammi è stato venduto per 207 milioni di yen, equivalenti a poco più di 1,2 milioni di euro: si tratta del secondo prezzo più alto mai registrato dall’inizio delle statistiche. Ma che c’entra con il buon auspicio?

L’appuntamento con la prima asta dell’anno è una tradizione locale il cui andamento fornisce un indicatore sull’ottimismo degli imprenditori del settore. Mettere a segno un (quasi) record, com’è ovvio, ha portato un’aria di speranza all’industria ittica nipponica; alimentando, allo stesso tempo, l’idea di una più ampia ripresa dell’economia giapponese.

Ma chi ha comprato il tonno da record?

Il nostro colossale protagonista è stato pescato al largo della costa di Oma, nella prefettura nord-orientale di Aomori, ed è stato acquistato in maniera congiunta da un grossista e da Ginza Onodera, società che gestisce l’omonima catena di ristoranti di sushi, per la cifra indicata in apertura di articolo. Si tratta, come accenanto, del secondo prezzo più alto mai registrato dal 1999, anno in cui le autorità locali decisero di cominciare a raccogliere i dati.

Vale la pena notare che è ormai il quinto anno consecutivo che lo stesso Onodera Group ha pagato il prezzo più alto. “Il primo tonno è qualcosa che dovrebbe portare fortuna” ha commentato Shinji Nagao, uno dei responsabile di Ginza Onodera. “Il nostro desiderio è che le persone lo mangino e trascorrano un anno meraviglioso”.

L’alloro del record, in ogni caso, continua ad appartenere al passato: nel 2019, quando il mercato del pesce fu spostato dalla sua tradizionale area di Tsukiji a una moderna struttura nella vicina Toyosu, un tonno rosso da 278 chilogrammi fu venduto a 333,6 milioni di yen, equivalenti a più di 2 milioni di euro.

In quel caso fu l’autoproclamato “Re del tonno”, Kiyoshi Kimura, gestore della catena di ristoranti nazionali Sushi Zanmai, ad aggiudicarselo. Un record che rischia di rimanere imbattutto ancora per molti anni a venire: stando a quanto riportato dal The Guardian, durante la pandemia di Covid-19 i tonni del nuovo anno hanno raggiunto solo una frazione dei loro soliti prezzi massimi, poiché il pubblico è stato scoraggiato dal mangiare fuori e i ristoranti avevano operazioni limitate.