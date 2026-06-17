Alla scoperta delle migliori pizzerie del Salento con The Great Pizza Tour

Lecce e la sua provincia rappresentano al momento una scena di pizzerie decisamente in espansione, con un’offerta che spazia dalle declinazioni pugliesi fino all’immancabile napoletana: la ricerca tecnica, la sperimentazione sugli impasti e la valorizzazione degli ingredienti del territorio hanno dato nuova linfa a questa piazza, ispirando realtà diverse per stile e identità che stanno contribuendo all’evoluzione del settore.
Una scena che The Great Pizza Tour, il format itinerante ideato da Antonio Fucito e supportato da NetAddiction e Dissapore, ha esplorato approfonditamente negli ultimi mesi per redigere una selezione di quelle che sono le migliori 16 pizzerie del territorio leccese. La selezione è stata presentata durante un evento tenutosi presso Pizzeria Noël a San Donato di Lecce, una vera festa in cui oltre cento invitati tra stampa, professionisti e content creator hanno potuto assistere a una serata di celebrazione e degustazione.
Come funziona la selezione
In questi mesi sono state testate numerose pizzerie della provincia, mettendoci sempre la faccia e la firma per decidere in autonomia la selezione: all’interno non ci sono catene strutturate, ma locali che hanno al massimo un numero estremamente limitato di sedi. Il criterio di scelta è legato innanzitutto alla qualità della pizza nel piatto, ma anche a caratteristiche quali un’identità ben precisa, la personalità nella realizzazione di impasti e abbinamenti e la coerenza dell’offerta in relazione alla tipologia di pizzeria.
Come sempre, quella di The Great Pizza Tour non è una classifica, ma uno strumento per aiutare gli appassionati a navigare nelle numerose proposte, fotografando lo stato-pizza attuale e premiando le realtà più meritevoli nel determinato periodo storico. Ogni locale selezionato ha ricevuto un premio in metallo realizzato dal partner Onirico, oltre a alle vetrofanie e un attestato di merito.
Le 16 migliori pizzerie di Lecce e provincia
- 400 Gradi
- Don Ciro
- Fermento Pizzeria
- Frumentum Pizza
- Gigi Vera Pizza
- Gusti Giusti
- Il Laboratorio dell’Alchimista
- L’Artigiano della Pizza – Matteo Toma
- La Città di Pulcinella
- La Gigante
- La Rustika
- Lievita 72
- Loop Pizza Croccante
- Pizzeria Noël
- Tipozerø
- Uemè
A supportare l’iniziativa a livello nazionale sono stati Molino Magri e Latticini Orchidea, mentre per la tappa specifica di Lecce il partner ufficiale per la realizzazione dei contenuti media e social è stato We Are Factory. Dopo il Salento, il tour proseguirà il suo percorso attraverso l’Italia fino al gran finale di Napoli, previsto per la fine dell’anno con la cerimonia dei The Great Pizza Awards.