All’aeroporto di Los Angeles c’è un robot che consegna il cibo

di Dissapore 2 Settembre 2021

Un robot che consegna il cibo all’interno dell’enorme aeroporto internazionale di Los Angeles. È stato annunciato un programma pilota per un cargo bot da 40 libbre con il nome di NomNom. NomNom è un robot di consegna semi-autonomo a due ruote che si muove a 6 miglia all’ora e utilizza una guida umana per navigare nell’aeroporto, che è dotato di ben nove terminal ed è sempre affollatissimo.

NomNom è stato lanciato in collaborazione con AtYourGate, un fornitore di servizi di consegna di cibo per gli aeroporti che si occupa del delivery a Los Angeles. Quando un consumatore ordina cibo tramite il portale di consegna di cibo dell’aeroporto LAX Order Now, agli ospiti dei terminal idonei verrà data l’opzione per avere la consegna. Inoltre, ai viaggiatori verrà fornito un tempo di consegna stimato per garantire che il cibo arrivi lì prima che debbano precipitarsi a prendere un volo.

Il robot, che utilizza telecamere e sensori per seguire l’umano che lo precede in giro per l’aeroporto, è progettato e costruito da Piaggio Fast Forward (PFF), una divisione del Gruppo Piaggio.