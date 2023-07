All’Antico Vinaio apre (ancora) a New York: l’annnuncio di Joe Bastianich

All'Antico Vinaio si sta preparando per l'apertura del terzo punto vendita a New York con un testimonial d'eccezione - Joe Bastianich.

di Luca Venturino 12 Luglio 2023

Coming soon, si legge a lettere cubitali sui più recenti post apparsi sui canali Instagram de All’Antico Vinaio. La destinazione, a questo giro, è però già ben collaudata – talmente tanto, di fatto, che quello in arrivo è il terzo punto vendita complessivo: ci stiamo riferendo a New York, dove la formula vincente di Tommaso Mazzanti fatta di focacce ripiene, schiacciate ripiene di salumi, formaggio e varie salse si prepara a mettere a segno una tripletta a stelle e strisce. Ad appena un mesetto dalla più recente apertura su suolo italiano, avvenuta in quel di Milano, All’Antico Vinaio torna a volgere lo sguardo oltre l’Oceano Atlantico e lo fa con un testimonial d’eccezione – Joe Bastianich.

All’Antico Vinaio apre il terzo locale a New York: i dettagli dell’annuncio

Tanto per cominciare togliamoci subito di mezzo le noiose – ma ahinoi, necessarie – norme operative: il terzo punti vendita a New York de All’Antico Vinaio aprirà il 13 di luglio (cioè nella giornata di domani, tanto per intenderci) nell’Upper East Side, e più precisamente sulla 60esima strada tra Park Avenue e Madison Avenue. La formula, come abbiamo già brevemente accennato in apertura di articolo, è quella vincente di focacce e schiacciate traboccanti di salumi e altri affettati.

Ma torniamo a noi – che c’entra Joe Bastianich con All’Antico Vinaio? Beh, l’imprenditore ed ex giudice di Masterchef è di fatto apparso sulla televisione a stelle e strisce proprio per parlare della prossima apertura nella Grande Mela: “È letteralmente il miglior panino al mondo” ha dichiarato con fare sicuro durante una puntata di Good Day New York. “Non solo: è in assoluto la più autentica esperienza di panino italiano che si possa provare. Vi basta dare un morso per avere l’impressione di essere a Firenze”.

Insomma, la strada per l’ennesimo approdo in stelle e strisce è decisamente spianata. Lo stesso Joe Bastianich ha riservato uno spazio sul proprio profilo Instagram per l’apertura del nuovo punto vendita newyorkese, pubblicando un selfie in compagnia del fondatore e proprietario de All’Antico Vinaio, Tommaso Mazzanti, mentre i due si gustano un panino. Guance belle piene, espressioni soddisfatte, onnipresente maglia della Fiorentina accuratamente incorniciata in sottofondo – l’esperienza media de All’Antico Vinaio, in poche parole.

Il futuro del marchio pare luminoso come non mai: come aveva spiegato lo stesso Mazzanti nel corso di un’intervista in occasione dell’ultima apertura milanese, l’obiettivo “è quello di arrivare nel 2025 a sfiorare i 50 milioni di fatturato nel complesso globale di All’Antico Vinaio”.