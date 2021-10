Allergie alimentari: 1 bimbo su 3 che ne soffre è vittima di bullismo

Il Journal of Pediatric Psychology ha rivelato che 1 bimbo su 3 che soffre di allergie alimentari è vittima di bullismo.

di Manuela 15 Ottobre 2021

Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Pediatric Psychology, un bimbo su tre con allergie alimentari è vittima di bullismo. Secondo il report del gruppo di ricercatori della Washington University, la maggior parte dei casi di bullismo avviene a scuola.

Inoltre due vuole su tre i bulli mettono in atto violenze verbali o psicologiche. Tuttavia metà degli allergici dichiara di aver subito violenze con talvolta ripercussioni anche serie.

L’indagine americana ha interessato 121 bambini e ragazzi di età compresa fra il 9 e i 15 anni, tutti con diagnosi accertate di allergie ad alimenti come il latte vaccino, le uova o altro. Il 33% degli intervistati ha dichiarato di essere stato vittima almeno una volta di un episodio di bullismo collegato all’allergia: sono stati esclusi, derisi o aggrediti.

Nel 73% dei casi il bullismo viene messo in atto dai compagni di classe e gli atti di violenza avvengono nel 71% dei casi a scuola. Per contro, solo il 12% dei genitori ha dichiarato di essere consapevole che il proprio figlio è vittima di bullismo. Per quanto riguarda il tipo di bullismo, le percentuali sono:

bullismo non fisico: 66%

bullismo fisico: 51%

relazionale: 20%

Ma questo non accade solamente negli Stati Uniti. La Società italiana di allergologia, asma e immunologia clinica (Siaaic), il cui congresso nazionale è in corso a Bari, ha lanciato l’allarme anche per l’Italia.

Gianenrico Senna, presidente Siaaic, ha spiegato che nel corso degli ultimi anni, in parallelo con l’aumento della frequenza delle allergie alimentari, i bulli hanno deciso di indirizzare le loro violenze anche contro i ragazzi con patologie allergiche, anche non alimentari.