Allevamenti: il Ministero della Salute detta le regole per il trasporto degli animali sopra i 30 gradi

Il Ministero della Salute ha diramato una circolare destinata agli allevamenti: stabilisce le regole per il trasporto degli animali sopra i 30 gradi.

di Manuela 1 Luglio 2022

A causa del caldo intenso, il Ministero della Salute ha deciso di diramare una circolare dove ricorda a tutti come trasportare gli animali degli allevamenti al di sopra dei 30 gradi.

In pratica il Ministero ha chiarito che, nel caso di traporto di animali vivi e a causa delle alte temperature finora registrate, nel caso i mezzi di trasporto destinati agli animali d’allevamento non avessero gli idonei sistemi capaci di mantenere la temperatura entro i limiti di legge (traduci con: camion di trasporto senza aria condizionata), ecco che non dovranno essere autorizzati trasporti qualora la temperatura atmosferica superasse i 30 gradi sia alla partenza che durante il tragitto.

Nel caso il viaggio venisse autorizzato, il Ministero della Salute ricorda che è necessario:

usare adeguati sistemi di ventilazione

monitorare le temperature sia esterne che interne al mezzo durante il tragitto

monitorare il corretto funzionamento dei sensori di temperatura e dei sistemi di allarme annessi, in modo da permettere di capire immediatamente se si stiano superando le temperature consentite dentro al camion

Pierluigi Ugolini, vice segretario nazionale Sivemp (è il sindacato italiano dei veterinari di medicina pubblica), ricorda che l’obiettivo è sempre quello di tutelare al massimo il benessere degli animali. Inoltre suggerisce di verificare sempre la situazione climatica prima di organizzare un viaggio, consultando le previsioni meteo. E ricorda che nei casi estremi potrebbero scattare anche denunce penali.