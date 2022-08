Allevamenti: la Spagna installerà telecamere nei mattatoi

di Manuela 24 Agosto 2022

Ancora allevamenti, ancora settore zootecnico: la Spagna ha deciso che sarà il primo paese in Europa a installare telecamere nei mattatoi. Madrid, infatti, ha appena approvato un decreto legge per tutelare gli animali prima della macellazione: lo scopo è assicurarsi che non siano maltrattati prima di essere uccisi.

Grazie a questa norma, mattatoi e macelli spagnoli dovranno tutti dotarsi di un sistema di videosorveglianza. La decisione è stata presa proprio durante il primo Consiglio dei ministri dopo le vacanze estive.

Secondo Alberto Garzon, ministro dei Consumi, tramite questa legge la Spagna diventerà un’apripista in questo settore. Oltre a garantire un maggior benessere degli animali durante il loro transito nei macelli, permetterà anche di migliorare le garanzie di sicurezza alimentare per i consumatori.

Isabel Rodriguez, portavoce dell’esecutivo, ha poi ritenuto opportuno specificare che questo decreto è stato frutto di un accordo raggiunto con il settore. Soddisfatto del risultato è Guillermo Moreno, direttore esecutivo di Equalia, una Ong che ha fortemente sostenuto questa riforma. Ha definito questa legge come “un primo passo, necessario e importante, per innalzare gli standard di benessere degli animali nei macelli”.

In realtà altri paesi extra UE hanno già adottato sistemi simili: fra di essi figurano l’Inghilterra, la Scozia e Israele. Nel decreto viene specificato che le telecamere dovranno coprire tutti gli impianti in cui ci sono gli animali vivi, quindi anche le aree di scarico e i corridoi di trasporto. Inoltre dovranno essere presenti telecamere anche nelle aree in cui gli animali vengono storditi e dissanguati.

Ai gestori dei macelli verrà richiesto di conservare le immagini in modo che, eventualmente, le autorità possano controllarle durante le verifiche. I grandi macelli avranno un anno di tempo per installare il sistema, mentre i piccoli macelli avranno due anni di tempo.

Questo sistema dovrebbe essere implementato un po’ ovunque in modo da evitare la nascita di macelli horror come quello che in Messico è stato denunciato da Animal Equality.