Allevamenti, l’Efsa pubblica un vadevecum sul benessere dei suini

di Luca Venturino 18 Agosto 2022

Sedici conseguenze negative per il benessere dei suini nei vari sistemi di allevamento, rilevanti per gravità, durata e frequenza: questo, in soldoni, il contenuto del più recente parere scientifico pubblicato dall’Efsa, l’Autorità per la sicurezza alimentare con sede a Parma, redatto nell’ambito della cosiddetta strategia Ue “Dal produttore al consumatore”. Al suo interno, come ormai avrete potuto intuire, sono raccolti una serie di suggerimenti particolareggiati atti a migliorare il più possibile le condizioni di benessere di tutte le condizioni di suini nei più diffusi sistemi di allevamento, con voci che di fatto spaziano dalle limitazioni del movimento allo stress dell’essere in gruppo, fino allo stress da caldo (ma anche da freddo, si capisce) o da fame e sete.

Più precisamente, il vadevecum in questione indica le misure da mettere in atto per correggere – o prevenire, che sarebbe anche meglio – i pericoli e attenuare le conseguenze più rilevanti per il benessere degli animali: come accennato al suo interno sono raccolte numerose raccomandazioni particolareggiate che includono anche suggerimenti sui criteri quantitativi o qualitativi necessari a soddisfare specifiche domande sul benessere dei suini. Segnaliamo, tra gli argomenti trattati – oltre a quelli già riportati – anche raccomandazioni sul materiale di arricchimento, lo svezzamento, la pratica delle mutilazioni e suggerimenti circa i dati da raccogliere in fase di macellazione in modo da accertarsi dell’effettivo livello di benessere dei capi in questione.

Importate notare, per di più, che si tratta del primo di una serie di pubblicazioni atte a fornire una base scientifica a sostegno di una proposta legislativa della Commissione europea, in programma per la seconda metà del 2023, per la revisione della legislazione sul benessere degli animali: in questo contesto, il 26 settembre l’Authority terrà un evento pubblico per presentare risultanze del parere scientifico sul benessere negli allevamenti di suini e i lavori di prossima pubblicazione sul trasporto degli animali.