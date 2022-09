Allevamento, la Valle d’Aosta apre i concorsi per il miglioramento genetico dei capi: sul piatto 1,5 milioni di euro

di Luca Venturino 6 Settembre 2022

La Giunta regionale della Valle d’Aosta ha di recente concesso gli aiuti e definito le modalità di sostegno per la partecipazione ai concorsi per il miglioramento genetico dei capi di allevamento di interesse zootecnico, impegnando un importo complessivo di un milione e 479 mila euro. Tali concorsi, in concomitanza con le manifestazioni, le rassegne e altre iniziative analoghe, hanno come obiettivo la promozione delle caratteristiche peculiari dei capi di bestiame “di razza valdostana”, contribuendo allo stesso tempo alla loro tutela e alla loro valorizzazione nel contesto nazionale ed estero.

Stando a quanto si può apprendere da una nota emessa dalle stesse autorità regionali, segnaliamo inoltre che gli interventi in questione “rivestono un interesse prioritario” per il contesto della zootecnia regionale poiché, come già accennato in apertura di articolo, consentono agli attori della filiera di riferimento di valorizzare “il patrimonio zootecnico valdostano, il tradizionale sistema di allevamento locale e le produzioni tipiche del settore lattiero-caseario”. È altrettanto importante, per di più, tenere a mente che “poiché le razze valdostane rientrano tra quelle a minore diffusione, tali interventi rappresentano per di più un valido contributo alla conservazione della biodiversità e, in ultima analisi, rivestono un ruolo importante nella tutela e sostenibilità dell’ambiente montano”.