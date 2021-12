Allevamento, stop all’abbattimento dei pulcini maschi dal 2027

Dal 2027 in Italia sarà vietato abbattere i pulcini maschi, e si dovrà ricorrere a tecnologie per il sessaggio degli embrioni 'in ovo'.

di Luca Venturino 17 Dicembre 2021

Dal 2027 sarà vietato abbattere i pulcini maschi delle galline in allevamento: la misura proviene da un emendamento a prima firma M5S riferito a una direttiva europea, che introduce l’obbligo di “favorire strumenti per il sessaggio degli embrioni ‘in ovo’ per identificare il sesso del pulcino prima della schiusa, così da eliminare le uova che contengano pulcini maschi”.

Un divieto che, di fatto, si articola sui binari della sostenibilità alimentare e del benessere animale. Francesca Galizia, deputata 5 stelle e prima firmataria dell’emendamento, ha spiegato come la misura entrerà in vigore già dal prossimo anno in Francia e Germania, sottolineando come l’Italia “debba essere a fianco di questi stati in questa scelta che tutela gli animali”. Concedendo cinque anni le imprese del settore potranno verosimilmente adeguarsi e procurarsi gli strumenti di cui vi abbiamo parlato qualche riga più in su e, secondo la pentastellata in commissione Ambiente Carmen di Lauro, “è un primo passo per affermare una nuova cultura che prevede il rispetto di ogni essere senziente che vive sulla nostra Terra”, partendo per l’appunto con l’eliminazione di “una pratica incivile”.