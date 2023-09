Altro che patatine fritte: McDonald’s potrebbe lanciare un nuovo contorno

di Luca Venturino 5 Settembre 2023

Sotto l’insegna degli archi dorati “contorno” può voler dire una cosa sola – patatine fritte. Chiaro, qua e là ci sono state incursioni più o meno di successo o più o meno salutari – ricordiamo le fette di mela negli Happy Meal per i più piccoli, che tuttavia potremmo definire più un’abile trovata pubblicitaria che una vera e propria voce di menu; o ancora l’insalata -, ma al McDonald’s le patatine fritte sono sempre state, e con ogni probabilità continueranno a essere, il contorno per eccellenza. Il colosso del fast food, tuttavia, potrebbe lanciare un nuovo contorno a sorpresa – il mais imburrato.

McDonald’s svela il nuovo contorno: le reazioni dei fan

I fan non l’hanno presa troppo bene – che sia un caso di eccessiva lealtà a sua maestà la patatina fritta? Ma andiamo con ordine: tutto ha inizio con un semplice post pubblicato dall’account Facebook ufficiale di McDonald’s, in cui per l’appunto si annuncia il lancio del mais imburrato come nuovo contorno disponibile. Nulla di strano, direte voi: perché il condizionale – “potrebbe” – nel titolo? Beh, c’è qualche dettaglio che ci fa inarcare le sopracciglia.

Tanto per cominciare, è piuttosto inusuale per McDonald’s annunciare un nuovo articolo di menu – un nuovo contorno, in questo caso – senza le tradizionali informazioni di rito. Vogliamo dire, quand’è che il mais imburrato sarà disponibile nei punti vendita? E in quali? Si tratta di una voce di menu disponibile solamente in certi Paesi, o sarà gradualmente introdotta in tutto il mondo? E – ultimo ma di certo non per importanza – qual è il prezzo?

Per di più i commenti dei fan, come abbiamo accennato qualche riga più in alto, sono tutt’altro che positivi. “Avrebbero potuto introdurre di nuovo le shaker salads” ha commentato una ragazza. “Perché ci danno del mais?”. Altri sembrano averla presa sul personale: “Mais? Nessuno vuole del mais!” ha scritto un ragazzo. “Cosa abbiamo fatto di male?”.

In molti lamentano la mancanza degli Snack Wraps, al momento disponibili nei punti vendita canadesi, con un utente in particolare che addirittura si sbilancia nell’annunciare la morte del colosso del fast food. “Nessuno vi ha chiesto questa roba” scrive l’utente in questione, riferendosi al mais imburrato. “Vi abbiamo detto più e più volte di reintrodurre gli Snack Wraps, e non ci avete ascoltato. Ora Burger King vi ha rubato la corona, RIP McDonald’s“. Insomma, è bastato un semplice pretendente alla sovrana maestà delle patatine fritte di McDonald’s per innescare una vera e propria rivolta.