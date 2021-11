Altromercato e NaturaSì lanciano “Diritti all’origine”, la linea che tutela i produttori

di Dissapore 8 Novembre 2021

Altromercato e NaturaSì lanciano la linea “Diritti all’origine”, un nome che è tutto un programma. Si parla spesso di sostenibilità ambientale, o di tutela del benessere animale, ma c’è forse un discorso che passa in secondo piano: gli esseri umani, i lavoratori e i produttori del cibo che ci arriva in tavola. Ogni tanto però qualcuno se ne ricorda, e per questo è interessante l’iniziativa che vede a fianco due storici protagonisti del food “etico”, qualsiasi cosa si voglia intendere con questo termine. Abbiamo da un lato un pioniere del biologico come NaturaSì, dall’altro la rete di commercio equo e solidale Altromercato: insieme hanno dato vita a una linea di prodotti provenienti da cooperative che si sono liberate da pesanti intermediazioni, ripristinando autonomia e diritti di lavoratori che si trovavano in situazioni di sfruttamento.

Si tratta di 19 prodotti che sono disponibili nei negozi NaturaSì e prossimamente nelle botteghe Altromercato. Per esempio, lo zucchero viene prodotto da comunità ecuadoregne liberate dai ‘coyotes’ – intermediari locali che osteggiano l’indipendenza dei produttori – o da organizzazioni che lottano per i diritti umani nelle Filippine; il caffè è coltivato in Etiopia dalla cooperativa che pianta alberi contro l’erosione; il cacao ha superato la crisi mondiale grazie alla resilienza delle comunità andine. E poi erba mate, melassa di canna da zucchero e tè himalayano.

Dice Alessandro Franceschini, Presidente di Altromercato: “Stiamo osservando che i consumatori sempre di più si affidano ai brand che prendono posizione e che hanno una credibilità dettata dalla propria storia e dalla coerenza tra parole e azioni. In questo senso come Altromercato abbiamo deciso di percorrere questo tratto di strada insieme a NaturaSì perchè ciò che ci unisce è il desiderio di lasciare un mondo meno iniquo e più sostenibile alle future generazioni, operando scelte di consumo quotidiane. Quello che portiamo avanti con la linea ‘Diritti all’origine’ è alla base di ogni prodotto delle nostre due realtà. Quando parliamo di caffè o di zucchero, non proponiamo al consumatore solo prodotti, ma una visione diversa di economia: impegnarsi per il benessere delle persone e del pianeta attraverso scelte etiche sin dall’origine, promuovere e tutelare la biodiversità, adottare comportamenti più responsabili nei confronti di chi ha realizzato quel prodotto. Per tutelare i diritti di tutti, e quindi, per tutelare anche noi stessi.”