Amadori approda nel plant based con una linea a base di proteine vegetali

di Luca Venturino 30 Maggio 2022

Amadori indossa la livrea verde e approda nel mondo del plant based con la linea a base di proteine vegetali Ama Vivi e Gusta, presentata negli scorsi giorni presso il Food Loft di Milano. Un passo che di fatto va a inserirsi in una più ampia visione che punta a rafforzare la posizione del Gruppo nel settore delle proteine – gettando allo stesso tempo le basi per un’espansione verso un mercato che, in Italia come nel resto del mondo, è sempre più in salute.

Interessante notare, inoltre, come la maggior parte dei consumatori di piatti a base di proteine vegetali (il 92%, stando agli analisti del Gruppo Amadori) mangi comunque regolarmente la carne “classica”: un dato che di fatto rafforza l’intuizione di una dieta che tende verso un regime alimentare vario, sano e bilanciato, dove la proteina s’inserisce come pietra portante dell’intero sistema. Un evoluzione, quella delle scelte di acquisto e consumo, che di fatto si è declinata verso una ricerca di un profilo nutrizionale equilibrato e più sano.

In questo contesto, la linea introdotta da Amadori propone il Veggy Burger, da cuocere in padella o alla griglia e Cotolette Veggy e Birbe Veggy da cuocere in padella o in forno: tutte e tre le pietanze saranno introdotte sul mercato con un packaging composto per il 60% da plastica riciclata, e appariranno sugli scaffali della grande distribuzione a partire da giugno.