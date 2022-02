Amadori si espande nel mercato dei suini: acquistato il prosciuttificio Rugger

di Luca Venturino 3 Febbraio 2022

Amadori archivia il curioso caso legato al licenziamento dell’erede tornando a fare affari: tramite l’acquisto del 100% di Rugger Spa, prosciuttificio vicino a Torino, il gruppo di Cesena allarga la sua influenza nella filiera dei suini, seguendo così l’obiettivo di crescere nella fascia alta dei salumi in linea con la mission aziendale di valorizzare le proteine bianche, rosa e verdi.

Rugger Spa, fondata nel 1935 dalla famiglia Lenti, è specialista nella cottura delle carni e proprietario del marchio storico Lenti, che da quasi un secolo contraddistingue la produzione di prosciutti cotti dalla qualità eccellente. Il passaggio al Gruppo Amadori segna l’opportunità di accelerare e rafforzare il processo di crescita volto a migliorare la distribuzione dei prodotti Lenti sul territorio nazionale. “La scelta di acquisire Lenti è una tappa importante nel percorso di diversificazione e crescita che ci vedrà impegnati nei prossimi anni” ha spiegato Francesco Berti, amministratore delegato Gruppo Amadori. “Portare il know how di Amadori in altre aree di mercato come quella del suino e dei salumi, concentrandoci sulla fascia alta di prodotto, rappresenta una scelta pienamente coerente con la nostra mission aziendale nei confronti di una filiera – quella dei suini – che puntiamo a rendere nazionale, integrata e sempre più sostenibile.” Il completamento dell’operazione di passaggio è previsto entro il primo semestre del 2022.