Amadori si lancia nel mercato della colazione: ecco i suoi pancake

Che il mercato dei pancake da grande distribuzione organizzata potesse essere allettante era intuibile dalla scelta di Barilla, che ha da poco lanciato i dischetti per la colazione, ma certo non ci aspettavamo la stessa mossa da parte di Amadori.

Invece è proprio così: il Gruppo Amadori, azienda primaria dell’agroalimentare italiano e specialista del settore avicolo, punta a questo nuovo segmento del mercato, pensando a cosa intavolare a colazione (ma anche per un brunch, a merenda, a notte tarda e in qualsiasi ora in cui necessiti di pancake). Penserete voi “facile, Amadori offrirà la classica ricetta con le uova”. E avreste ragione, ma almeno in parte.

Gli impasti lanciati sul mercato sono di tre tipologie: c’è il “Classico”, per gli amanti della ricetta originale, in cui Amadori scrive in chiare lettere sulla confezione “con uova fresche da galline allevate a terra e 100% italiane”. Ma ci sono anche la versione “Proteico”, con yogurt greco e farina d’avena, a basso contenuto di grassi, e anche la versione “Vegetale”, senza uova e lattosio, ricco di fibre e a basso contenuto di grassi saturi.

Inoltre Amadori ha pensato anche a un nuovo formato di packaging, precisamente uno tra i pochi che ha il tappo dosatore «apri e chiudi». “Entriamo nel segmento della colazione e della merenda con un prodotto innovativo e versatile – spiega Corrado Cosi, Direttore Centrale Marketing Strategico e R&D del Gruppo Amadori -, che intercetta le tendenze alimentari più attuali e rappresenta una nuova espressione della variegata offerta Amadori nella categoria uova e ovoprodotti. I nuovi preparati per Pancake, proposti in tre versioni diverse, confermano come la nostra azienda sia sempre attenta a intercettare i nuovi e diversificati bisogni alimentari degli italiani, interpretandoli ogni volta con originalità e qualità.”