Amaretto Disaronno: Lidl denunciata per contraffazione e concorrenza sleale

di Marco Locatelli 11 Maggio 2022

L’Amaretto Disaronno, uno dei liquori sicuramente più conosciuti in Italia e all’estero, viene spesso contraffatto come succede per tanti altri prodotti alimentari made in Italy. Tuttavia sembrerebbe che anche la catena di supermercati Lidl abbia copiato illecitamente il liquore, motivo per il quale Illva Saronno – l’azienda produttrice – ha sporto denuncia. Nel contenzioso Illva ha già vinto i primi due gradi di giudizio contro Lidl Italia. Ora manca solo l’ultimo grado di giudizio.

Lidl è stata accusata da Illva Saronno di contraffazione del marchio e concorrenza sleale avendo commercializzato – a marchio Lidl – “Armilar”, un liquore dalle fattezze molto simili a quelle dell’Amaretto Disaronno, tappo iconico compreso.

Nel frattempo Lidl ha cambiato la bottiglia del suo Armilar riproponendola con un tappo decisamente più convenzionale. La causa è andata anche oltre i confini italiani: la maggior parte delle bottiglie di Armilar incriminate sono state vendute anche all’estero (90%).

A produrre la bottiglia per Lidl è la Casoni Fabbricazione Liquori di Modena, una delle più antiche distillerie italiane, con oltre 200 anni di storia.