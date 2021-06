Amazon apre il primo supermercato senza casse

Per la prima volta, la tecnologia Just Walk Out è disponibile in un nuovo negozio di alimentari Amazon Fresh: si tratta di un supermercato senza casse, come il colosso americano ha annunciato sul suo sito, o meglio di uno store dove si può decidere se pagare o saltare la fila con addebito automatico degli acquisti. Il negozio ha aperto giovedì 17 giugno nel Marketplace di Factoria a Bellevue, Washington. Si tratta della prima volta che Amazon offre l’alternativa tra i metodi di pagamento più o meno tradizionali (dai contanti alle carte di credito) e questa nuova tecnologia proprietaria. Nello store quindi ci sono dipendenti in carne e ossa, sia alle casse classiche che in tutto il negozio.

La tecnologia Just Walk Out è resa possibile da una combinazione di visione artificiale, sensor fusion, deep learning, e aggiunge comodità all’esperienza di acquisto della spesa dei clienti offrendo loro la possibilità di entrare, ritirare ciò che desiderano e saltare il check-out quando hanno finito. Chiunque acquisti nel nuovo negozio Amazon Fresh può sfruttare la tecnologia, che si collega all’account Amazon o alla carta di credito dei clienti. Ai clienti viene chiesto all’ingresso del negozio di scegliere se desiderano utilizzare lo shopping Just Walk Out o le tradizionali corsie di pagamento. I clienti che optano per lo shopping Just Walk Out possono entrare nel negozio in tre modi: possono scansionare il codice QR nella loro app Amazon, utilizzare Amazon One per scansionare il palmo o inserire una carta di credito o di debito collegata al proprio account Amazon. Una volta all’interno del negozio, i clienti possono fare acquisti normalmente. Tutto ciò che tolgono dallo scaffale viene automaticamente aggiunto al loro carrello virtuale e tutto ciò che rimettono sullo scaffale esce dal loro carrello virtuale. Alla fine del giro, i clienti che fanno acquisti con l’esperienza Just Walk Out semplicemente scansionano o reinseriscono il loro metodo di ingresso per uscire.