Amazon Fresh arriva a Bologna con la sua spesa fresca in giornata

di Luca Venturino 26 Ottobre 2021

A partire dal 26 ottobre approda anche a Bologna Amazon Fresh, il servizio che la celeberrima multinazionale riserva ai propri clienti Prime per la consegna della spesa a domicilio. Si tratta della quarta inaugurazione del servizio Amazon sul territorio nazionale dopo Milano, Roma e Torino.

Si tratta dunque di un servizio di consegna in giornata che permette di scegliere da una selezione di prodotti freschi come carne, pesce, frutta e verdura, ma anche strumenti per la cura della casa o per l’igiene personale. Gli orari di consegna spaziano da mezzogiorno fino alle 20 in finestre di due ore, con costi aggiuntivi di 1,99 euro per le spese minori di 80€. Superata questa cifra, invece, la consegna della spesa non sarà soggetta all’applicazione di costi aggiuntivi. Come accennato in precedenza, il servizio è riservato ai clienti Prime, e riguarda i cittadini di Bologna e di alcuni comuni limitrofi come Sala Bolognese, Castel dei Britti, Sasso Marconi e Castel Franco Emilia.

“Amazon Fresh finalmente arriva anche a Bologna e nei comuni limitrofi, in questo modo i clienti Amazon Prime potranno usufurire del nuovo servizio di consegna in giornata, e ricevere la propria spesa settimanale comodamente a casa, in finestre di consegna di due ore”, ha affermato Camille Bur, Country Manager, Amazon Fresh FRITES. L’inaugurazione del servizio, inoltre, sarà accompagnata dall’apertura di un nuovo centro logistico che prevede “l’inserimento di 30 nuovi dipendenti nel prossimi tre anni”.