Amazon punta Esselunga? La proprietà (per ora) non cede alle avances

Secondo quanto scrive Il Sole 24 Ore, Amazon starebbe puntando ad Esselunga, popolare catena italiana di supermercati.

Il quotidiano economico-finanziario milanese scrive di un interessamento da parte del colosso dell’e-commerce per il gruppo di supermercati italiano.

Esselunga è di proprietà della famiglia Caprotti e per il momento quelle di Amazon sono delle “semplici” avances, a cui però la proprietà non vuole cedere.

Esselunga, contattata da Il Sole 24 Ore, ha infatti smentito “nel modo più fermo ogni voce o ipotesi di trattativa di vendita, mai presa in considerazione con nessuno e per nessuna ragione”.

A prescindere da ciò che accadrà, non sarebbe una novità per Amazon il suo ingresso in un business di questo tipo: nel 2017 ha infatti acquistato la catena americana di generi alimentari Whole Foods per 13,7 miliardi di dollari.

Fonte: Il Sole 24 Ore – Finanza.com