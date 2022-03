Amoresco, il cavolo romanesco arancione, nominato ai FLIA 2022

di Marco Locatelli 18 Marzo 2022

Il cavolo romanesco arancione ideato da HM Clause, Amoresco, sarà presente alla Fruit Logistica Innovation Award 2022 di Berlino, dal 5 al 7 aprile. Amoresco è il primo cavolo romanesco a tingersi di arancione – e anche di altri colori.

“L’innovazione si rivolge a tutti gli attori della supply chain in Italia, Regno Unito, Spagna, Francia e Germania che vogliono conquistare i loro clienti più esigenti, consumatori e ristoratori” dichiara Manuel Ferrer, Emea foodchain manager per HM Clause.

L’Amoresco arancione – sviluppato in collaborazione con Centro di Ricerca Crea e Monsanpolo del Tronto – è la prima varietà del cavolo romanesco “colorato” ed è disponibile sul mercato da novembre a febbraio, sia come fresco che surgelato. Il suo colore arancione non è una semplice velleità estetica: è infatti ricco in beta carotene e può aiutare ad avvicinare il prodotto ai bambini.

“Presto, la gamma Amoresco verrà ampliata con l’arrivo di varietà complementari, col fine di allargare la disponibilità dei prodotti. Una seconda varietà, AMO145, sarà già disponibile dall’anno prossimo, con un ciclo più lungo, che si estende da febbraio a tutto marzo” spiega Giovanni Canino, foodchain specialist per HM Clause Italia.