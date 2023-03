Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel apre una pizzeria con Gino Sorbillo

Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel aprirà una Pizzeria Gourmet in collaborazione con Gino Sorbillo.

di Luca Venturino 14 Marzo 2023

Anantara Convento di Amalfi Gran Hotel accoglie la sua prossima apertura con l’annuncio di una speciale collaborazione con Gino Sorbillo, che prevede la creazione di una Pizzeria Gourmet presso gli spazi della struttura. Più precisamente la nuova Pizzeria La Locanda della Canonica by Gino Sorbillo – questo il sobrissimo nome – andrà a occupare uno spazio all’aperto che collega lo stesso hotel al solarium della piscina; e la sua costruzione rientra nell’ottica di Anantara “di legarsi al territorio e di proporre il meglio della cultura gastronomica e della tradizione locale”. Quale migliore soluzione, dunque, di Gino Sorbillo, che nel corso degli anni ha saputo ergersi a simbolo nel mondo della pizza partenopea?

Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel & Gino Sorbillo: i dettagli dell’accordo

Sorbillo si occuperà di creare un menu in esclusiva per l’Hotel con ben sette pizze d’autore, ideate prendendo ispirazione dalle materie prime del territorio e attingendo a piene mani anche dai prodotti dell’antico orto dei Frati Cappuccini situato all’interno della stessa struttura: alici di Cetara, Limone di Amalfi, Mozzarella e Ricotta di Agerola, Pomodori del Piennolo, Provolone del Monaco fino alle melanzane, pomodorini ed erbe del Giardino del Convento.

Non mancherà, per di più, una selezione di vini e birre prodotti ad Amalfi con cui accompagnare il pasto; mentre per concluderlo i clienti potranno godersi un sorso di Limoncello Amalfitano realizzato con i limoni del Convento.

La Locanda, che farà omaggio al luogo anche nella scelta dei materiali di arredo come le ceramiche di Vietri, rimarrà aperta durante i mesi estivi e a partire da magio verranno organizzati eventi gastronomici speciali con cadenza mensile che vedranno Sorbillo vestire i panni del protagonista assieme allo Chef Claudio Lanuto e altri personaggi di rilievo della Gastronomia locale e dell’intero Stivale.

“Di buon grado e con immensa felicità inizio la collaborazione con il Gruppo Anantara” ha commentato Gino Sorbillo. “La Costiera Amalfitana e Sorrentina rappresentano le mie seconde case da circa un trentennio: portare la mia pizza ad Amalfi è per me un altro traguardo importante, una nuova grande sfida professionale”.

Un entusiasmo che si riflette anche nelle dichiarazioni di Giacomo Sarnataro, General Manager Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel: “La filosofia di Anantara è quella di rendere ogni proprio hotel un luogo speciale legato al 100% al territorio, dove l’Ospite può fare un viaggio nel viaggio, vivendo a pieno la cultura, le tradizioni , i sapori e l’ospitalità tipica del luogo” ha commentato. “È con questa filosofia che abbiamo voluto con noi Gino Sorbillo, che con la sua arte rappresenta sicuramente lo spirito e la tradizione culturale e gastronomica Napoletana”.