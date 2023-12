Anche Cameron Diaz sceglie la Puglia per la sua linea di vini

Ci dev’essere un legame tra la Puglia del vino e l’ambiente delle star che a noi sempliciotti, evidentemente, sfugge: prima Leo Messi, ora Cameron Diaz – e se è vero che non c’è due senza tre non vediamo l’ora di scoprire il prossimo. L’attrice ed ex modella a stelle e strisce decise, nell’ormai lontano 2018, di concedersi una pausa dalla luce dei riflettori per seguire più da vicino il suo progetto vinicolo, arrivando a creare la linea di vini biologici Avaline.

L’ultima declinazione del marchio passa proprio per il vigneto pugliese: Cameron Diaz ha scelto la linea biologica delle Cantine Losito per ampliare l’offerta di etichette Avaline da commercializzare negli Stati Uniti, includendo per la prima volta un produttore italiano.

Cameron Diaz sceglie la Puglia del vino: tutti i dettagli sulle Cantine Losito

Nata con l’aiuto dell’imprenditrice della moda e del make up Katherine Power, la linea di vini Avaline basa le sue radici su di una filosofia biologica, senza pesticidi residui, vegan friendly e senza l’aggiunta di zuccheri, coloranti o altri concentrati artificiali. Un identikit preciso e puntuale che, come accennato in apertura di articolo, ha trovato una piena risonanza nei valori, nei profumi, nei sapori e nello stile di produzione delle Cantine Losito Leonardo di Foggia.

Quest’ultima è di fatto un’azienda vitivinicola a conduzione familiare che cura terra e filari da ormai tre generazioni, forte di sessanta ettari complessivi dedicati alla produzione biologica (tanto da rappresentare, a onore del vero, uno degli esempi pioneristici più in vista nel contesto pugliese). Il candidato ideale per l’impronta identitaria che Cameron Diaz ha voluto imprimere alla sua linea di vini, come dicevamo.

È facile associare il nome e il patrimonio culturale e gastronomico della Puglia al vino rosso – dal Primitivo al Negroamaro passando anche e soprattutto per il Nero di Troia, il tacco dello Stivale è famoso soprattutto per le sue produzioni in rosso. Ad attirare l’attenzione di Cameron Diaz e della sua socia, però, è stata l’anima bianca della Puglia, che trova il suo quartier generale nell’Alto Tavoliere delle Puglie, al confine col promontorio del Gargano.

Falanghina e Fiano, dunque: per l’Italian Bianco di Avaline le Cantine Losito hanno creato un blend di queste due varietà con l’obiettivo di esaltare le note agrumate, floreali e tropicali e ottenendo un “vino fresco, complesso e minerale al palato che ricorda un viaggio tra i mari ed i monti del Gargano”.

Come accennato nelle righe in apertura, l’Italian Bianco di Cameron Diaz sarà di fatto disponibile solamente negli Stati Uniti, con etichette a marchio Avaline recanti ognuna l’autografo delle fondatrici.