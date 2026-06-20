Anche il Veneto ha finalmente la sua manifestazione sulla pizza d’autore

Dal 27 giugno in Piazza dei Signori a Vicenza c'è Pizza in Piazza, alla sua quarta edizione, con il greatest hits dei pizzaioli emergenti del territorio.

Anche il Veneto ha finalmente la sua manifestazione sulla pizza d’autore
Rossella Neri
di Rossella Neri / 20 Giugno 2026

Dal 26 al 28 giugno, Piazza dei Signori a Vicenza ospita la quarta edizione di Pizza in Piazza. Si tratta di una delle (poche) manifestazioni dedicate alla pizza buona che si trovano nel Nord Est, terra che pure è ricca di pizzaioli degni di menzione; nonché, ricordiamolo, la terra che ha dato i natali, nei primi anni Duemila, alla celeberrima pizza gourmet, quella cara, tagliata in spicchi e con gli ingredienti posh.

La manifestazione è la punta di diamante dell’anno associativo di Eccellenza nella Pizza, una realtà che riunisce professionisti del settore, organizza percorsi di formazione e crea occasioni di confronto tra i pizzaioli affermati e le nuove generazioni di artigiani. Il suo respiro è ovviamente nazionale, ma il suo baricentro resta il Veneto, dove nel corso degli anni ha costruito una rete di collaborazioni e iniziative dedicate alla valorizzazione della pizza contemporanea e delle eccellenze agroalimentari del territorio.

Come funziona l’evento Pizza in Piazza

pizza in piazza

Tre giorni in cui, in 10 postazioni, i pizzaioli coinvolti, che provengono principalmente da Vicenza e da Treviso, assieme alla pizza star veronese Renato Bosco, prepareranno le loro pizze da assaggiare comodamente accomodati in una delle 250 postazioni a sedere. Il menu è già disponibile online e si destreggia tra pizze fritte, calzoni fritti, ingredienti gourmet e proposte decisamente originali, come la pala dolce  alla segale con albicocche e ricotta, solo per citarne una, o la pizza con lo stoccafisso delle Lofoten IGP, prodotto da secoli legato alla cucina tradizionale del Nord Est.

Al forno ci saranno: Abdessamad El Anbri e Achraf El Anbri della Pizzeria Loop di Albignasego (PD), Eros Segato di Alveolà, Asolo (TV), Renato Bosco di Cruncheria a Verona, Alessandro Buono di Amor di Pizza a Paese (TV), Stefano Franzon di Pizzeria La Colombara a Lupia (VI), Antonio Acampora di Pizzeria Da Angelo a San Vito di Leguzzano (VI), Francesco Giarraffa di Pizza Bon a Schio (VI), Vittorio Di Nunzio di Mani Impasto a Zero Branco (TV), Catello Buononato di Pizzeria Catello a Vigardolo (VI) e Raffaele Ugliano di Pizzeria Da Lello a Costabissara (VI).

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Da bere, oltre alla classica selezione di birra e ai soft drink, viene posta particolare attenzione all’abbinamento pizza-vino: la selezione delle etichette è affidata ai curatori della guida Vino&Pizza, progetto nato in Veneto e dedicato alla ricerca del pairing tra impasti, ingredienti e produzioni vitivinicole legate al territorio.

I partecipanti possono scegliere la pizza preferita da un menu già disponibile online sul sito della manifestazione; il pagamento avviene in gettoni, dal valore di un euro ciascuno, che si acquistano alla cassa. Le pizze costano dai 4 ai 6 euro, le birre 5 euro, il vino dai 4 ai 6 euro.

Il coté culturale

Perché non di solo pane vive l’uomo, sabato 27 giugno è organizzato un convegno dal titolo “Radici e Confini: la pizza del territorio”, nella palladiana Loggia del Capitanato, in Piazza dei Signori a Vicenza. Un modo per riflettere sulle origini territoriali dei pizzaioli come spunto per unire i territori e non dividerli. Alla tavola rotonda partecipano i pizzaioli Renato Bosco, Daniele Campana e Luca Cornacchia, e le giornaliste Pina Sozio, Antonella Amodio e Giusy Ferraina. Segue una masterclass a quattro mani tra Daniele Campana e Luca Cornacchia.

La manifestazione prevede anche un premio, il “Best Pizza Chef Under 40”: negli intenti dei promotori, infatti, c’è la valorizzazione delle giovani leve. Inoltre, Pizza in Piazza è anche la tappa semifinale del concorso nazionale che deciderà la miglior pizza a base di stoccafisso Tørrfisk fra Lofoten, ovvero lo Stoccafisso di Lofoten IGP.

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