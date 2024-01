Anche le star vanno al fast food (con un Golden Globe al seguito)

Diciamoci la verità – quando lo stomaco prende a brontolare, il tempo stringe e l’insegna luminosa di un fast food ammicca amichevolmente da bordo strada non c’è fioretto che tenga. Una legge comune a tutti noi, ma proprio tutti – comprese, evidentemente, le star dello spettacolo.

Basti chiedere a Paul Giamatti, fresco vincitore del Golden Globe, paparazzato (ma si dice ancora “paparazzato”? D’altro canto ormai la foto furtiva non è più appannaggio esclusivo dei paparazzi, ma territorio di chiunque dotato di uno smartphone e di uno spazio nella vetrina dei social) mentre cenava in un fast food in seguito alla premiazione. Altra legge comune di tutta l’umanità – le serate importanti mettono fame. Anche e soprattutto quando si vince.

“È un problema se poggio il Golden Globe qui sul tavolo?”

Mettiamo un poco di ordine. Paul Giamatti è stato premiato ai Golden Globes 2024 come migliore attore protagonista in una commedia per il film The Holdovers, pellicola diretta da Alexander Payne, che uscirà al cinema il 18 di gennaio. L’attore è un veterano della scena, uno di quelli per cui la luce dei riflettori è naturale quanto quella del sole, ma immaginiamo che l’emozione per la vittoria sia comunque stata forte e commovente.

Chissà che, al di là della fame, quella di Giamatti sia stata una trovata per smaltire la tensione accumulata immergendosi in un bagno di realtà? La star di The Holdovers è stata fotografata mentre se ne stava seduta composta al tavolo dell’In-N-Out Burger di Los Angeles, uno dei fast food più famosi della città, con ancora indosso lo smoking indossato durante la cerimonia di premiazione, il pasto ben ordinato davanti a sé e la statuetta del Golden Globe che torreggia tra bibite, patatine fritte e panini.

Evidentemente il nostro Giamatti non si sarà fidato a lasciarla in macchina, ma in ogni caso l’immagine di un uomo in smoking che si avvicina a ordinare un hamburger in un fast food con tanto di statuetta dorata in mano pare quasi una scena de Il Grande Lebowski.

Attorno a lui, a quanto si può intuire dalla foto, c’è un’indifferenza quasi totale – tutti sembrano concentrati sul proprio pasto, con lo sguardo fisso sul tavolo davanti a sé. È proprio vero che, quando la fame comanda, non ci rimane che ascoltare.

In The Holdovers, Giamatti interpreta un irritabile insegnante di storia in una remota scuola elementare, costretto a rimanere nel campus durante le vacanze con uno studente problematico che non ha posto in cui andare. L’attore, vinto il Golden Globe, ha dedicato una parte del suo discorso proprio alla figura degli insegnanti: “Gli insegnanti sono brave persone. Bisogna rispettarli” ha spiegato. “Fanno una cosa buona. È un lavoro duro, quindi questa vittoria è dedicata anche agli insegnanti. Grazie ragazzi. Grazie”.