Anche Londra per la prima volta ha il suo ristorante vegano con una stella Michelin

Si è tenuta a Glasgow, al Kelvingrove Art Gallery & Museum, la presentazione della Guida Michelin di Gran Bretagna e Irlanda 2025. Un’edizione che vede 1,147 locali censiti di cui 220 stellati, con un nuovo tristellato, tre nuovi ristoranti a due stelle e 22 insegne che hanno visto attribuirsi il primo macaron, insieme ai 36 nuovi Bib Gourmand, premiati per il loro rapporto qualità prezzo, e le cinque nuove stelle verdi per i locali attenti alla sostenibilità. Tra i nuovi premiati, uno spicca in particolare: Plates a Londra, che si aggiudica l’onore di essere il primo ristorante vegano del Regno Unito a salire nell’olimpo stellato della ristorazione.

Plates, il primo vegetariano stellato in UK

“Lo chef Kirk Haworth -che ha fondato Plates con la sorella Keeley– sfrutta la sua forte preparazione classica per creare piatti invitanti e pieni d’inventiva, che danno ai vegetali il rispetto che meritano”. Questo il parere degli ispettori Michelin, particolarmente colpiti da piatti come il “fungo maitake con mole di fagioli neri” o la chiusura del pasto col “gateau di cocco crudo, amarene, gelato ai fiori di cocco, pepe africano, noci di macadamia e caramello”. Se avete in programma una visita a Londra prevedete 75 o 90 sterline per uno dei due menu degustazione di Plates.

Nel Regno Unito si stima che i vegetariani siano più di due milioni e mezzo, aumentati di più di un milione solo nell’ultimo anno, raggiungendo poco meno del 5% della popolazione. Ma a chef Haworth le definizioni interessano poco: “quello che amo di più è cercare di liberarmi della parola vegetariano. Quello che conta è solo il gusto. Gusto, emozione, innovazione e cercare di portare il tutto a nuovi livelli di bontà”. Prima di lui, il nostro Pietro Leemann al Joia di Milano ad essere il primo ristorante stellato vegetariano d’Europa nel 1996, e nel 2021 l’ONA di Claire Vallée è diventato il primo ristorante stellato vegano di Francia.

Il nuovo tre stelle inglese

Dicevamo di un nuovo tristellato per il Regno Unito: è il Moor Hall, incastonato in una residenza di campagna del sedicesimo secolo nelle campagne del Lancashire, meno di venti kilometri a nord di Liverpool. Lo chef Mark Birchall ha stupito gli ispettori gommati con una crescita costante, pur partendo dall’impressionante performance dell’ottenere due stelle nei due anni immediatamente successivi all’apertura nel 2017. Titolare anche di una stella verde, nel suo menu degustazione “Provenance” (a 235 sterlin) mescola attenzione al vegetale con sontuose composizioni di cacciagione.