Anche Mourinho si mette a produrre vino e lancia la sua bottiglia “speciale”

Look total black e auto-citazioni per il lancio del nuovo nettare dell'allenatore portoghese.

Quello dal campo di calcio ai vigneti sembra un percorso ormai obbligato per tanti celebri volti di questo sport. E così anche José Mourinho aggiunge alla posizione di allenatore quella di produttore di vino, lanciando la sua nuova bottiglia The Special One, dal nome tanto autocelebrativo quanto quello del nettare di Messi. Già disponibile per i pre-ordini, il nuovo prodotto arriverà da una delle regioni vitivinicole portoghesi preferite di Mourinho, come annuncia l’allenatore su Instagram.

La bottiglia “speciale” di Mourinho

La suddetta regione, leggiamo, è il Douro e il vino, citando il tecnico del Fenerbahçe, riflette lo spirito della sua terra d’origine e il suo continuo desiderio di godersi ogni momento della vita. Il video del lancio, serioso e solenne, vede Mourinho seduto su una poltrona nera dalla quale annuncia il suo messaggio. Andando a scavare nell’Internet, scopriamo che l’allenatore ri-cita il se stesso di tanti anni fa, quando durante una conferenza stampa aveva detto “I’m not one of the bottle. I think I’m a special one” – Non sono uno della bottiglia (?). Penso di essere uno speciale.

Qualcosa deve essere andato perso in traduzione, ma ipotizziamo che “non sono una della bottiglia” (forse avrà voluto dire “delle bottiglie”?) possa fare riferimento alla sua unicità, al fatto di non essere uno dei tanti, ma uno speciale, anzi “quello speciale”, proprio come il nome del suo vino.

Il rosso del Douro ha già il suo bel sito web, dove lo troviamo in vendita a 120 euro più IVA. Il blend è frutto dei vitigni Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Barroca e Sousão e si presenta come un vino di corpo con note di frutta rossa matura e un tocco speziato. Da abbinare con pasta, formaggi e diversi piatti di carne. Se desiderate aggiungere la bottiglia total black alla vostra cantina, le spedizioni sono previste a partire da metà aprile.