Messi lancia due vini in edizione limitata, anche stavolta autocelebrativi

Nuova avventura vinicola per il calciatore "migliore di tutti i tempi": in vendita due bottiglie in edizione limitata che celebrano il suo successo.

Il pallone e la vite potranno sembrare due mondi paralleli, eppure queste due rette si incontrano non di rado. Tra la folla di calciatori che si sono dati anche al vino, l’argentino Lionel Messi – la cui fama va ben oltre i confini dei calciofili – è uno dei più attivi. Ha già alle spalle diverse collaborazioni, principalmente con due realtà: Bodegas Bianchi del suo Paese natale e MM Winemaker, azienda con sede svizzera ma cuore pugliese. Proprio con quest’ultima Leo ha appena lanciato due nuove bottiglie in edizione limitata, in cui l’autocelebrazione è ancora una volta protagonista.

Le linee vinicole di Messi

Era il 2012 quando Messi scendeva per la prima volta nel campo del vino, con la realizzazione della linea LEO supportata dagli enologi di Bodegas Bianchi, cantina argentina di Mendoza. In questo primo esperimento lo scopo era (anche, almeno) benefico, con una parte dei guadagni destinata alla Fondazione Leo Messi per giovani in difficoltà. Segue un altro lancio con la stessa azienda nel 2018, con la linea L10, e poi un terzo appena l’anno scorso, stavolta con radici italiane; anche in questo caso, il nome resta inconfondibile e modesto: LIONEL.

La linea LIONEL è curata dall’azienda MM Winemaker, “griffe enologica” con sede a St. Moritz, in Svizzera, ma radici pugliesi. Quella terza gamma aveva effettivamente molta Italia in etichetta (con bottiglie di Prosecco e Primitivo, tra le altre), ma pescava anche da vitigni internazionali.

Le due nuove GOAT 10

Ma veniamo a oggi. È sui social che il calciatore albiceleste condivide due nuove bottiglie in edizione limitata, create ancora una volta con MM Winemaker. Sono vestite di Mezzogiorno le due etichette: un Syrah IGT di Sicilia e un Primitivo IGT della Puglia. Grafica e nome non lasciano spazio a dubbi circa la connessione con il calciatore: in etichetta campeggia un Messi stilizzato accompagnato dalla scritta GOAT 10.

Per chi di calcio non ci capisse niente, GOAT sta per Greatest Of All Time, il migliore di tutti i tempi, un sobrio appellativo frutto effettivamente degli infiniti record calcistici battuti dall’argentino (che si contenderebbe il titolo con l’altra star, Ronaldo). Il numero 10, lo avrete intuito, è quello che spicca sulla maglia bianca e azzurra del nostro protagonista. Volete acquistarli? Con 60,32 euro e un clic sull’e-commerce dell’azienda produttrice avrete in mano il vostro vino da collezione, in entrambi i casi annata 2022.