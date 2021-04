Ancona: il dehors ingloba una panchina, è polemica

Mentre a Napoli scoppia il tavolino-gate, sulle soluzioni improvvisate per appoggiare la tazzina di caffè installate sui paletti, ad Ancona gli arredi urbani non vengono utilizzati in modo creativo, ma inglobati all’interno dei dehors. È quello che succede nella famosa zona del Passetto, dove una pedana di ben 160 metri quadri è stata costruita tutt’attorno a una delle panchine che punteggiano la passeggiata. La cosa non ha mancato di sollevare polemiche, e il caso è finito addirittura in consiglio comunale.

Quello che è venuto fuori è che la pedana del ristorante l’Ascensore, installata nella zona tra la pineta e il mare della famosa località Passetto, è assolutamente regolare. Una concessione temporanea valida per tutto il periodo dell’emergenza Covid: la maggior perte delle amministrazioni com’è noto sta emanando deroghe e regole più permissive per consentire ai locali di recuperare le enormi perdite dovute alla pandemia. Una concessione in regime di semplificazione, senza l’imposta di bollo né l’obbligo del procedimento attraverso lo sportello Unico. In ogni caso si stanno facendo controlli sulle dimensioni della costruzione – che in foto sembra davvero grande – e sulla regolarità di altri aspetti.