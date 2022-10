Ancona, l’ex ristorante del Passetto mette all’asta il servizio di porcellana usato dalle celebrità

L'ex ristorante Passetto di Ancona ha messo all'asta il servizio di porcellana utilizzato da personaggi come Renato Zero e Bettino Craxi.

di Luca Venturino 5 Ottobre 2022

Portarsi a casa le stesse posate e gli stessi piatti in cui hanno cenato (ma non preoccupatevi: fonti interne ci assicurano che da allora sono stati lavati) personaggi del calibro di Renato Zero, Gianni Morandi, Bettino Craxi, Silvio Berlusconi, Sandro Pertini e molti altri – una proposta allettante, no? È quanto sta avvenendo in quel di Ancona, all’ex ristorante del Passetto, storico locale divenuto celebre per aver servito innumerevoli celebrità, personaggi dello spettacolo, dello sport e della politica: in un’iniziativa organizzata da Angelo Abate, proprietario di Unicorn che ne ha rilevato la gestione, l’intero servizio di porcellana verrà infatti messo all’asta.

Il tutto si terrà nella giornata di domenica prossima, il 9 di ottobre, dalle ore nove del mattino fino alle diciannove: secondo quanto lasciato trapelare dallo stesso Abate, l’intero ricavato verrà in seguito devoluto alle Patronesse dell’ospedale Salesi di Ancona. Il prezzo minimo dei piatti originali con il marchio Passetto è di appena venti euro, anche se con ogni probabilità la concorrenza sarà piuttosto agguerrita: dopotutto, come accennato in apertura, non capita tutti i giorni di poter dire di avere in dispensa gli stessi piatti con cui ha cenato Bettino Craxi. Terminata l’asta, infine, verrà tenuta una cena in cui presenzieranno Ideale Carini e Giancarlo Magnarelli.