Ancona, scappa dalla volante della Polizia: “Testavo l’efficacia degli energy drink”

Nella pubblicità la popolare bibita energetica promette di “mettere le ali”, ed evidentemente, stando alla sua dichiarazione, è proprio quello che si aspettava un uomo di Ancona che ha deciso di sfuggire, a piedi, ad una volante della Polizia.

Una volta (inevitabilmente) raggiunto dalle forze dell’ordine, l’uomo ha infatti ammesso che non stava scappando, ma solo “testando se queste bibite energetiche che bevo funzionano”.

Gli agenti di Polizia hanno cercato di fermare l’uomo per un semplice controllo, insospettitisi per via di uno zaino molto voluminoso portato in spalle. Una volta avvicinatisi a bordo di una volante, però, l’uomo ha cominciato a correre a tutta forza.

A quel punto è scattato un inseguimento e, dopo circa 600 metri, è stato raggiunto e identificato dalle forze dell’ordine. Ovviamente la scusa non è bastata e la Polizia ha denunciato l’uomo per resistenza a pubblico ufficiale.

Tra l’altro il denunciato, straniero, si trovava anche senza documenti ed è quindi stato accompagnato all’ufficio immigrazione della questura per ulteriori indagini.

Fonte: Ancona Today