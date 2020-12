Andrea Berton apre un temporary restaurant a Montecarlo

Lo chef Andrea Berton, una stella Michelin con il suo ristorante di Milano, si trasferisce a Montecarlo per le feste, con un temporary restaurant all’interno dell’Hotel de Paris.

Il nuovo ristorante dello chef sarà aperto dal 23 dicembre al 3 gennaio e proporrà alla clientela del lussuoso hotel la cucina di Berton e del suo staff, che andranno a firmare proprio la proposta di menu per il rperiodo delle feste. “Un invito a viaggiare per mostrare il meglio dell’Italia”, dice l’Hôtel de Paris Monte-Carlo nell’annunciare la sua collaborazione con “uno degli chef più brillanti della sua generazione”.

Il menu non è ancora definito ma, fanno sapere dalla struttura alberghiera, lo chef Berton proporrà una cucina “luminosa e moderna, rivisitando i piatti della tradizione italiana”.

Una “ sfida di ripartenza”, l’ha definita Berton, che porterà a Montecarlo circa la metà della sua brigata e – fa sapere – rientrerà a Milano il 25 e il 26 per fare il Natale con i suoi clienti. Un piano B piuttosto interessante, visti i tempi incerti per la ristorazione italiana, che ancora non conosce le decisioni del governo e gli eventuali ripensamenti per le aperture durante le feste.

