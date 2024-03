Andrea Berton lancia un menu per gli Under 35

Andrea Berton vuole avvicinare GenZ e Millennials all'alta cucina, e per farlo ha pensato a un menù ad un prezzo speciale, solo sabato a pranzo.

Se avete meno di trentacinque anni, siete appassionati gourmand o volete iniziare l’impegnativo percorso che vi porterà ad essere temuti ed insopportabili tromboni del fine dining, Andrea Berton, Marchesi boy la cui insegna stellata splende tra i grattacieli di Porta Nuova a Milano, sembra aver pensato a voi. A partire dal 23 marzo, tutti i sabati a pranzo troverete un menù “Under 35”, pensato proprio per far avvicinare la GenZ e i Millennials più curiosi alla cucina d’autore.

Il menù “Under 35” di Berton

Spiega Berton: «Questa formula nasce dalla voglia di aprire le porte del ristorante a tutti quei giovani che vogliono sperimentare una cucina d’autore a un prezzo accessibile. Ogni sabato proporrò un menu degustazione composto da 5 portate (abbinamento con 2 calici di vino e soft drink inclusi) al costo di 95 € a coloro che dimostreranno di avere meno di 35 anni presentando la carta d’identità».

Il menù non include ovviamente proposte dalla carta del ristorante, né dal più classico percorso “Porta Nuova”, né dal più ardito degustazione che lo slanciato chef friulano ha dedicato ai brodi, entrambi disponibili a 180€, ma per quasi la metà della cifra e con incluso un abbinamento al calice, c’è di che falsificare i documenti all’ingresso: il menu di cui potete trovare spoiler sui social prevede infatti Capasanta arrosto con vino e pepe rosa, Risotto con Grana Padano Riserva e BalsaMela. Filetto di sogliola, maionese di pesce e crescione e Fracosta di vitello gratinata con salsa al peperone crusco e friggitello, con Omelette di latte e nocciola in chiusura.

La tecnica e l’eleganza impeccabili che da sempre sono la firma di Berton sembrano non mancare nemmeno in questa versione più pop e accessibile, c’è da augurarsi che altri astri del firmamento culinario prendano l’ispirazione da iniziative di questo tipo: la clientela gourmet si conquista anche così.