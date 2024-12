Andrea Berton si dà alla cucina a domicilio: quanto costa averlo a casa?

Immaginate la scena: vi alzate ancora in pigiama e vi recate in cucina per il primo caffè della giornata. Lì ad aspettarvi, al posto della moka , ci trovate quel pezzo di marcantonio di Andrea Berton. Lo chef, dalla statura professionale (e letterale) piuttosto elevata dall’alto della sua stella Michelin, andrà di casa in casa stile Babbo Natale. A fare cosa? Cucinare, naturalmente. Fra gennaio e febbraio, in occasione della chiusura straordinaria del suo ristorante a Milano, lo chef si presterà alla cucina a domicilio. Non di tutti i giorni, visto il costo base a doppio zero.

Berton a Casa

Apprendiamo l’annuncio su Instagram e sito web ufficiale. Nel video, postato pochi giorni fa dall’account ufficiale dello chef, è Berton stesso a spiegarci in modo stringato l’iniziativa. “Dal 15 gennaio al 15 febbraio possiamo portare il ristorante a casa vostra” annuncia il nostro con inconfondibile accento friulano. Prosegue con tono da televendita: “Scoprite le proposte dedicate direttamente dal sito. Contattateci, e organizzeremo tutto noi. Ci vediamo a casa vostra!”

Ma da dove scaturisce Berton a Casa? A quanto pare l’omonimo ristorante in zona Gae Aulenti, Milano resterà chiuso per ristrutturazione, in tutto poco più di un mese. Andrea Berton evidentemente non riesce a stare con le mani in mano, e subito si inventa un format che sospettiamo essere pilota. Ovvero: portare la cucina stellata nelle case degli italiani (facoltosi). Del resto il fenomeno dei personal chef, ampiamente sviscerato su TikTok ad esempio, è già realtà consolidata fra i ricchi del mondo. Dopo le famiglie bene newyorkesi, parigine e moscovite, è arrivato il turno di quelle milanesi.

Il menu

Nel caso di Berton a Casa però non sarà soltanto lo chef a viaggiare comodo sulla BMW di cui è fan, e annunciarsi stile C’è Posta per Te. A stravolgervi letteralmente la cucina ci sarà tutta la brigata, compreso il personale di sala. Capito perché ci vuole la villa? In ogni caso, a fronte di un impegno che dura tutta una giornata, il costo può essere definito, se non modico, almeno competitivo. I tre menu proposti infatti partono da 200 euro esclusi vini e bevande. Esclusi anche, e non è esattamente chiarito da sito web, i costi per staff, trasporto, allestimento e mise en place.

Comunque: sorvoliamo sulla frivolezza della nomenclatura non proprio centrata (sono definiti semplicemente Menu A B e C), e concentriamoci sulla sostanza. Cosa vi porta a casa Andrea Berton? Un’esperienza a quattro portate con in più antipasti, pane e piccola pasticceria. Menu per (quasi) tutti i gusti, prevalentemente a base di pesce. Mancano quelli vegetariani, ma poco importa: anche se siete a casa vostra, qui le regole la fanno i signature di Berton.

Fanno la loro comparsa i Gamberi Rossi (Menu B), il Risotto alle Erbe Fini (Menu A), Tortelli d’Anatra e Pescatrice Arrosto (Menu B). Per tutti invece è comune il quartetto di antipasti: Pane soffice alla pizzaiola, Cono di alghe salmone e panna acida, Tartelletta al caviale, Panino al vapore con vitello tonnato. Fra i vini in abbinamento proposti (non potete scegliere neanche quelli) i costi non vanno al di sotto dei 140 euro. Un affare? Una rapina? Era meglio mangiare a casa? Ops, no.