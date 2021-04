Andrea Paternoster, noto apicoltore trentino, ferito gravemente in un incidente

Il noto apicoltore trentino, Andrea Paternoster, nome molto conosciuto nel mondo del miele, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale.

L’imprenditore a capo della Mieli Thun di Vigo di Ton, in Val di Non, stava viaggiando in compagnia di un’altra persona (anch’essa ferita nell’incidente ma non in pericolo di vita) su un furgone sull’A22. All’altezza dell’area di servizio Nogaredo ovest, come si apprende dalla stampa locale, il suo furgone ha tamponato violentemente un tir in coda.

L’abitacolo è rimasto schiacciato sotto la parte posteriore del tir, tanto che i vigili del fuoco hanno faticato a estrarre i due viaggiatori dalle lamiere del furgone. I due sono immediatamente stati elitrasportati all’Ospedale Santa Chiara in codice rosso. Attualmente Andrea Paternoster si trova ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata, e pare che le sue condizioni siano serie.

L’apicoltore aveva costruito un marchio di miele di grande eccellenza, con un lavoro artigianale e attento all’ambiente molto apprezzato da tutto il mondo gastronomico e un prodotto che ha saputo distinguersi e che viene utilizzato anche da moltissimi chef per le loro preparazioni.

Moltissime le referenze di Mieli Thun e un obiettivo: rivoluzionare la cultura del miele e fare divulgazione ed educazione sul mondo dell’apicoltura.

[Fonte: L’Adige]