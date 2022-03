Anerio Tosano, fondatore dei Supermercati Tosano, si è spento a 80 anni

di Luca Venturino 8 Marzo 2022

Anerio Tosano, fondatore dell’azienda attiva nel settore della grande distribuzione Supermercati Tosano, si è spento improvvisamente all’età di 80 anni: schivo e riservato, Tosano cominciò la sua carriera come garzone e poi con un piccolo supermercato a Cerea, in provincia Verona, fino a poi fondare l’omonima catena che vanta 17 ipermercati a gestione diretta.

Nonostante il cuore dell’azienda sia rimasto proprio nella modesta cittadina di Cerea, la crescita di Supermercati Tosano ha portato all’apertura di punti vendita anche nelle provincie di Vicenza, Brescia, Venezia, Mantova, Treviso, Ferrara e Padova. Nel febbraio 2020, grazie al successo della catena, Anerio Tosano venne premiato come Imprenditore veronese dell’anno”, insignito del prestigioso premio “Domus Mercatorum” dalla Camera di Commercio di Verona, e la sua dipartita è stata commentata anche dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia: “Anerio Tosano ha rivoluzionato il mondo della grande distribuzione organizzata e ha garantito benessere economico a migliaia di famiglie” si legge in una nota ufficiale. “Uno dei campioni del Veneto che vince e non molla mai. Partito come garzone di bottega è diventato ‘re’ dei supermercati, diffusi in gran parte del Veneto e in Lombardia”.